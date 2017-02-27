andrein написав: в 20-м веке их называли просто врагами народа т.к. они подрывают устои любого упорядоченного общества приводя к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне.
Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову.
Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах. Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.
andrein написав: Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах. Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.
Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ? Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?
А про это как то вспоминать не прилично, ведь это Америка, там такого не может быть.
Перепроизводство и Голодомор в США 1932 г. на 7 млн человек
В американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы.
В историю США это вошло под красивым названием «Дефарминг».
После этого раскулачивания в США не досчитаются 7 млн американцев. Большинство из них просто умрёт от голода. А в городах без работы останутся 17 млн человек...
Реальные снимки на фермах 1932 года: дети, стоящие в очереди за тарелкой супа, женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях ...
О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.
andrein написав: Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах. Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.
Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ? Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?
я вам ответил о конкретной исторической личности , можете дальше взять и сделать из этой личности икону и носить ее на митингах как это делают сами знаете где . Лично мои родственники пострадали от этой личности ! и родственники моих друзей и знакомых . Эта личность в моем понимании такое же зло как и Гитлер , то есть сталин = гитлер или даже хуже так как гитлер не уничтожал свой народ. Надеюсь модераторы потрут всю политику так как считаю что эти личности не достойны упоминания http://fakeoff.org/history/mif-o-golodomore-v-ssha при чем здесь США и другие, конкретная личность - конкретные преступления, были ли аналогичные преступления в других странах мне не интересно. Наличие наличие нашего Чикатило никак не оправдывает наличие американского и наоборот.
Востаннє редагувалось yama в Нед 25 сер, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Для меня Сталин и Гитлер - тираны. Просто на тот момент это была историческая закономерность, если это произошло, то на то были все основания и по другому оно уже не будет. Вы просто уловите мысль, откуда происходят все беды человечества. Они происходят от людей с определенной психодинамикой (как раньше говорили , от дьявола). И это будет всегда повторяться, они не исчезнут, они всегда рядом с нами.
«Берет Его [Иисуса] диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их» (Матфея 4:8). Затем Сатана сказал Иисусу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Луки 4:6, 7).
andrein написав: Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ? Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?
А еще день памяти свиней, или овец, или коров, которьіх бьют на говядину...
Когда ваши белорусьі осознают себя людьми, и поднимут голову, тогда появится день памяти и для них... а пока, похоже, они лишь овцьі