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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1883188418851886

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:37

  andrein написав:
  reef написав:
  andrein написав: в 20-м веке их называли просто врагами народа т.к. они подрывают устои любого упорядоченного общества приводя к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне.

Смешались в кучу кони-люди... "врагами народа" у нас называли те, кто как раз и привели "к хаосу, революциям, голоду и гражданской войне". Всё с ног на голову. :mrgreen:

Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.
Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ - вас бы туда
https://www.youtube.com/watch?v=JEFaCt8SLzs - или туда
https://www.youtube.com/watch?v=aKVLdRrGnLI ну или с вами бы так
за ваши высказывания
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:46

  yama написав:
  andrein написав: Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.
Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ - вас бы туда
https://www.youtube.com/watch?v=JEFaCt8SLzs - или туда
https://www.youtube.com/watch?v=aKVLdRrGnLI ну или с вами бы так
за ваши высказывания

Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ?
Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:10

А про это как то вспоминать не прилично, ведь это Америка, там такого не может быть.

Перепроизводство и Голодомор в США 1932 г. на 7 млн человек

В американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы.

В историю США это вошло под красивым названием «Дефарминг».

После этого раскулачивания в США не досчитаются 7 млн американцев. Большинство из них просто умрёт от голода. А в городах без работы останутся 17 млн человек...

Реальные снимки на фермах 1932 года: дети, стоящие в очереди за тарелкой супа, женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях ...

О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:10

  andrein написав:
  yama написав:
  andrein написав: Если бы в свое время Иосиф Висарионыч не поставил бы к стенке всех перманентных революционеров и верных ленинцев, то само существование славянских народов было бы под вопросом в 40-х годах.
Кстати Гитлер практически одновременно делал тоже самое в Германии. На тот момент уже было понятно что большой войны не избежать , а при таких раскладах внутренние враги не менее опасны чем внешние.

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ - вас бы туда
https://www.youtube.com/watch?v=JEFaCt8SLzs - или туда
https://www.youtube.com/watch?v=aKVLdRrGnLI ну или с вами бы так
за ваши высказывания

Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ?
Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?

я вам ответил о конкретной исторической личности , можете дальше взять и сделать из этой личности икону и носить ее на митингах как это делают сами знаете где . Лично мои родственники пострадали от этой личности ! и родственники моих друзей и знакомых . Эта личность в моем понимании такое же зло как и Гитлер , то есть сталин = гитлер или даже хуже так как гитлер не уничтожал свой народ. Надеюсь модераторы потрут всю политику так как считаю что эти личности не достойны упоминания
http://fakeoff.org/history/mif-o-golodomore-v-ssha
при чем здесь США и другие, конкретная личность - конкретные преступления, были ли аналогичные преступления в других странах мне не интересно. Наличие наличие нашего Чикатило никак не оправдывает наличие американского и наоборот.
Востаннє редагувалось yama в Нед 25 сер, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:17

andrein
интересная инфа

это не отсюда случайно?

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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:26

Для меня Сталин и Гитлер - тираны. Просто на тот момент это была историческая закономерность, если это произошло, то на то были все основания и по другому оно уже не будет. Вы просто уловите мысль, откуда происходят все беды человечества. Они происходят от людей с определенной психодинамикой (как раньше говорили , от дьявола). И это будет всегда повторяться, они не исчезнут, они всегда рядом с нами.


«Берет Его [Иисуса] диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их» (Матфея 4:8). Затем Сатана сказал Иисусу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Луки 4:6, 7).
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 01:11

  andrein написав: Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ?
Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?


А еще день памяти свиней, или овец, или коров, которьіх бьют на говядину...

Когда ваши белорусьі осознают себя людьми, и поднимут голову, тогда появится день памяти и для них... а пока, похоже, они лишь овцьі
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 01:35

  andrein написав:........
Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ?
Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?

Трагедии были в истории всех народов.
Вопрос в процентном соотношении потерь к общей численности народа и уничтожении именно по национальному признаку. Ни белорусов, ни русских не жгли и не расстреливали только за национальность.
И где Вы увидели, что "нам прививают комплекс вины"???
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 02:04

  ЛАД написав:
  andrein написав:........
Есть дни памяти жертв геноцида татар, евреев и армян, но я ни разу не слышал что , вот к примеру, сегодня день памяти геноцида беллорусов, моих роддственников, которых жгли в деревянных сараях целыми селами во время войны, или день памяти русских, которых расстреливали перед траншеями уже переполненными убитыми людьми. Или я не прав или может только татары заслужили день памяти ?
Судя по всему нам прививают комплекс вины как и немцам после войны, но кому это потребовалось делать сейчас , а главное зачем, ведь война давно минула ?

Трагедии были в истории всех народов.
Вопрос в процентном соотношении потерь к общей численности народа и уничтожении именно по национальному признаку. Ни белорусов, ни русских не жгли и не расстреливали только за национальность.
И где Вы увидели, что "нам прививают комплекс вины"???

Меня напрягает, что учебники истории переписывают каждый год под сиюминутную политическую обстановку. Украина признала геноцид татар только в 2015 году. Плюс еще Латвия и Литва. Канада не признала, резолюции ООН тоже нет
andrein
 
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