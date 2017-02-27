Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится.
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 05:17
Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится.
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
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