Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится.
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 05:17
Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится.
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
Додано: Нед 25 сер, 2019 07:30
Мда-впечатляет!
Вы лучше поясните, как это экспортное противостояние скажется на Украине (курсе гривны, если конкретнее))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 25 сер, 2019 07:48
по вашому кіно зараз Чайна лідер!
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:50
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