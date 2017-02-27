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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1884188518861887

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 05:17

Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:30

Мда-впечатляет!
Вы лучше поясните, как это экспортное противостояние скажется на Украине (курсе гривны, если конкретнее))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:48

  Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)


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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:50

  Libo написав:Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)



а как же пророчество, что якобы, текущий Папа - последний!
dima_beleb
 
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