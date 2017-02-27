А про это как то вспоминать не прилично, ведь это Америка, там такого не может быть.Перепроизводство и Голодомор в США 1932 г. на 7 млн человекВ американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы.В историю США это вошло под красивым названием «Дефарминг».После этого раскулачивания в США не досчитаются 7 млн американцев. Большинство из них просто умрёт от голода. А в городах без работы останутся 17 млн человек...Реальные снимки на фермах 1932 года: дети, стоящие в очереди за тарелкой супа, женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях ...О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.

В отчётном докладе Сталина XVII съезду ВКП(б), с которым Сталин выступил 26 января 1934 года, несколько абзацев относятся к экономическому кризису в США и в других странах, Сталин говорит о миллионных массах разорившихся крестьян и 10 миллионах безработных в США, но ни слова о смертности от голода.



В 1937 году в СССР вышла книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» о путешествии советских писателей по Америке.



Писатели в течение двух месяцев (конец 1935 начало 1936) на автомобиле пересекли Америку от Атлантики до Тихого океана и обратно.



Что есть в книге?



Яркие дансинги, автосалоны, холодильники и стиральные машины, дешевые стейки и рестораны и ни слова о голоде.



Никто из американцев, с которыми встречались Ильф и Петров, не вспомнил о своих родственниках или знакомых, умерших от голода.



Стейнбек в романе «Гроздья гнева» описывает времена Великой депрессии, но о миллионах умерших от голода не пишет. В США легально действовала коммунистическая партия, но в своей прессе американские коммунисты также не упоминают эти цифры.



Да и советские журналисты работали в США, но никто не догадался посчитать миллионы погибших от голода.

О голоде в СССР в советских архивах огромное количество документов, остались воспоминания очевидцев, сотни статей, книг. Даже в такой закрытой стране, как СССР, при жёсткой цензуре не удалось скрыть правду о миллионах погибших от голода в 30-е годы.



А миллионы умерших от голода в США тем более невозможно было бы скрыть.



В США рассекречены многие документы разведки за прошлые годы, но документов, подтверждающих миллионные жертвы Великой депрессии, в американских архивах нет...