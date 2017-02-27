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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1884188518861887

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 05:17

Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:30

Мда-впечатляет!
Вы лучше поясните, как это экспортное противостояние скажется на Украине (курсе гривны, если конкретнее))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:48

  Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)


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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:50

  Libo написав:Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
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а как же пророчество, что якобы, текущий Папа - последний!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:11

Libo Эрик найман много рассказывал , что США может девальвировать доллар. И активы Китая обесценятся . Сейчас США держит сильный доллар . Трамп говорит что им не нужен сильный доллар .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:41

  proftpd66 написав:Libo Эрик найман много рассказывал , что США может девальвировать доллар. И активы Китая обесценятся . Сейчас США держит сильный доллар . Трамп говорит что им не нужен сильный доллар .

а Владимир Левченко говорит, что вместо ожиданий девальваций - будет ревальвация доллара. (дефляционное сжатие)
кого слушать?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 25 сер, 2019 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...сьогодні Лібо знову буде всіх нас розважати,
- як ми скоро будем тільки мід лизати...?
Чи тема буде до обіду,
як він лікувавсь від СНІДу?
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:50

  Долярчик написав:як він лікувавсь від СНІДу?
:mrgreen:

от ВИЧ нельзя вылечится. его можно затормозить приниманием пожизненно дорогих лекарств.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:50

  Долярчик написав:...сьогодні Лібо знову буде всіх нас розважати,
- як ми скоро будем тільки мід лизати...?
Чи тема буде до обіду,
як він лікувавсь від СНІДу?
:mrgreen:

от трипака скорее..
пересичний трололо
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:09

  andrein написав:А про это как то вспоминать не прилично, ведь это Америка, там такого не может быть.

Перепроизводство и Голодомор в США 1932 г. на 7 млн человек

В американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы.

В историю США это вошло под красивым названием «Дефарминг».

После этого раскулачивания в США не досчитаются 7 млн американцев. Большинство из них просто умрёт от голода. А в городах без работы останутся 17 млн человек...

Реальные снимки на фермах 1932 года: дети, стоящие в очереди за тарелкой супа, женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях ...

О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.

Американський "распятий мальчик". Американського голодомору не існувало в природі.
https://antisovetsky.livejournal.com/82021.html
В отчётном докладе Сталина XVII съезду ВКП(б), с которым Сталин выступил 26 января 1934 года, несколько абзацев относятся к экономическому кризису в США и в других странах, Сталин говорит о миллионных массах разорившихся крестьян и 10 миллионах безработных в США, но ни слова о смертности от голода.

В 1937 году в СССР вышла книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» о путешествии советских писателей по Америке.

Писатели в течение двух месяцев (конец 1935 начало 1936) на автомобиле пересекли Америку от Атлантики до Тихого океана и обратно.

Что есть в книге?

Яркие дансинги, автосалоны, холодильники и стиральные машины, дешевые стейки и рестораны и ни слова о голоде.

Никто из американцев, с которыми встречались Ильф и Петров, не вспомнил о своих родственниках или знакомых, умерших от голода.

Стейнбек в романе «Гроздья гнева» описывает времена Великой депрессии, но о миллионах умерших от голода не пишет. В США легально действовала коммунистическая партия, но в своей прессе американские коммунисты также не упоминают эти цифры.

Да и советские журналисты работали в США, но никто не догадался посчитать миллионы погибших от голода.
О голоде в СССР в советских архивах огромное количество документов, остались воспоминания очевидцев, сотни статей, книг. Даже в такой закрытой стране, как СССР, при жёсткой цензуре не удалось скрыть правду о миллионах погибших от голода в 30-е годы.

А миллионы умерших от голода в США тем более невозможно было бы скрыть.

В США рассекречены многие документы разведки за прошлые годы, но документов, подтверждающих миллионные жертвы Великой депрессии, в американских архивах нет...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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