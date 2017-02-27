З курсоутворюючих факторів зараз: - ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо. - Сг росте і його експорт... - Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно - ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте... - по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла) - валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі. - є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ) - пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту... - американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас - Нафтогаз з покупця валюти став продавцем Беззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.
В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає... Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих". З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет… Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять… В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.
Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине. Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит. Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:З курсоутворюючих факторів зараз: - ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо. - Сг росте і його експорт... - Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно - ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте... - по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла) - валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі. - є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ) - пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту... - американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас - Нафтогаз з покупця валюти став продавцем Беззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.
В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає... Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих". З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет… Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять… В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.
Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине. Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит. Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).
В вересні чекав на 28, але вже бачу, що буде 24,5.
... людей, приїхавших з відпусток(школа на носі) - ще НЕспостерігається... - продажі ще "лежать, не рухаються" ... - або ні, навіть, не так: продажі, які закутавшись в простинь, повзли на цвинтар - ще, навіть, не оглядуються, щоб повертатись додому....
п. с. .... але ж звичайно, це не стосується ЖРАТВИ! - бо, тільки но би жрали і ср....! - а щоб купити інші речі - жмуть до останнього...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
andrein написав: Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП. Китай уже накопил около 4 трл. дол. резервов, т.е. буквально за бумажки и обещания одевал и обувал весь мир. Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.
andrein написав:...... Меня напрягает, что учебники истории переписывают каждый год под сиюминутную политическую обстановку. Украина признала геноцид татар только в 2015 году. Плюс еще Латвия и Литва. Канада не признала, резолюции ООН тоже нет
К сожалению, переписывание учебников литературы и истории это наша (да и не только наша) традиция. У нас это происходит регулярно, как минимум, уже почти сотню лет. Традиции Союза процветают и в незалежной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrein написав: О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.