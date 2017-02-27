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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1885188618871888

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З курсоутворюючих факторів зараз:
- ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо.
- Сг росте і його експорт...
- Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно
- ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте...
- по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла)
- валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі.
- є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ)
- пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту...
- американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас
- Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
Беззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.

В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає...
Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих".
З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет…
Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять…
В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.

Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине.
Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит.
Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:11

  orest написав:З курсоутворюючих факторів зараз:
- ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо.
- Сг росте і його експорт...
- Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно
- ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте...
- по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла)
- валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі.
- є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ)
- пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту...
- американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас
- Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
Беззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.

В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає...
Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих".
З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет…
Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять…
В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.

Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине.
Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит.
Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).


В вересні чекав на 28, але вже бачу, що буде 24,5.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:29

... констатація факту©®™

... людей, приїхавших з відпусток(школа на носі) - ще НЕспостерігається...
- продажі ще "лежать, не рухаються" ...
- або ні, навіть, не так: продажі, які закутавшись в простинь, повзли на цвинтар - ще, навіть, не оглядуються, щоб повертатись додому.... :mrgreen:

п. с.
.... але ж звичайно, це не стосується ЖРАТВИ! :twisted:
- бо, тільки но би жрали і ср....! - а щоб купити інші речі - жмуть до останнього... :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:30

  Ukrainian написав:
  andrein написав: Произойдёт замещение доллара как резервной мировой валюты и крах финансовой системы штатов, которая там наверное под 60% ВВП. Китай уже накопил около 4 трл. дол. резервов, т.е. буквально за бумажки и обещания одевал и обувал весь мир. Кстати, не помню уже когда я последний раз видел наклейку Made in USA, как-будто и страны такой нет, один печатный станок только.

Купил пачку носков прошлой неделе
Made in USA

А фирма abibas или NICE?
https://inciklopedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B0%D1%81 :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:34

  andrein написав:......
Меня напрягает, что учебники истории переписывают каждый год под сиюминутную политическую обстановку. Украина признала геноцид татар только в 2015 году. Плюс еще Латвия и Литва. Канада не признала, резолюции ООН тоже нет

К сожалению, переписывание учебников литературы и истории это наша (да и не только наша) традиция. У нас это происходит регулярно, как минимум, уже почти сотню лет. Традиции Союза процветают и в незалежной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sinus написав:В вересні чекав на 28, але вже бачу, що буде 24,5

... щось смайлика не побачив - то Ви це серйозно?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:50

  andrein написав:
О том, какого размаха достигло это раскулачивание, говорит тот факт, что ещё вчерашние иммигранты, мечтавшие стать гражданами США, были согласны отказаться от гражданства ради работы в СССР. Когда в 1932 году советская фирма «Амторг» объявила о наборе иностранных сотрудников, больше 100 000 резюме пришло не откуда-нибудь, а именно из США.

На почту mail.ru ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:53

  Долярчик написав:
  sinus написав:В вересні чекав на 28, але вже бачу, що буде 24,5

... щось смайлика не побачив - то Ви це серйозно?

Бо не до сміху, зі зміцненням гривні нерухомість здорожчала в доларі і зовсім не хоче продаватися.
А судячи по тенденціям гривня ще й далі буде зміцнюватися.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:54

  dima_beleb написав:от ВИЧ нельзя вылечится. его можно затормозить приниманием пожизненно дорогих лекарств.


Не можна вилікуватись від того, чим не можна захворіти :)

А лєкарства да, главнає падароже бєрітє :)
sergey_sryvkin
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