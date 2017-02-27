RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1887188818891890>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:02

  Долярчик написав:... еееехххххх, таке сьогодні наше круте свято!
... такий сьогодні солодкий курс #самоїкрасивої!
- а ви щось сидите тут майже всі з кислими обличчями і очікуєте краха/кризи.... :roll:
... еееехххххх...... - "а за вікном, майже весна!"©®™ :)

Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтоб шо не говорил, а трампик своего коня таки доморозит и бакс мало-помалу ослабнет.
Вопрос времени и затраченных средств.
Кстати, не удивлюсь, если и Гренландию таки вымутит!
Упертый и наглый черт с поддержкой белых пересичных.
Либо... :roll:
Это никак не касается грн.,потому что 8-10 годовые обвалы национальной нихто не отменял. Тем паче овгзешки в расцвете.
Массово поперли продукты из Польши - верный знак! :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 12:24, всього редагувалось 3 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 21.01.17
Подякував: 692 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:13

  Starikan написав:Не надо демагогии и ссылок на 20 лет, лучше следите за цифрами товарообмена с РФ за последние 5 лет.


Смотрю на цифры товарообмена с РФ за последние 3 года
2016- 9 млрд
2017 - 13 млрд
2018 - 15 млрд
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2715
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:20

  Долярчик написав: ... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)
- а тепер увага! - якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )
.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

Так что вы хотите?
Чтобы мы все скинулись на благотворительные цели?
Или что бы Зе выступил по радио и объявил бы о снижении цен?
Или государство напечатало столько гривны, чтобы пенсии были 10000?
Или чтобы сторожам платили 10000?

Вы же сами не хотите создавать рабочие места, а хотите быть лендлордом.
Поэтому оставьте эту тему.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:27

  yama написав: літні люди мали в свій час думати про потомство , а не про свої гульки , і при наявності хорошого вкладу у нащадків ( виховання і т.д. і.т.п.) цілком можливо сподіватися на якусь допомогу у старості

Многократно плюсую :!: :!: :!:

Добавлю: и не только о потомстве, но и вообще о будущем, а не считать "как нибудь проживу на пенсию 80 рэ".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:38

  orest написав: - ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте...

Не все ITшники - ФОПы, мой младший работает на Oracle Ukraine с полностью белой полнооблагаемой налогами зарплатой.
Причем курс обмена валюты на грн зафиксирован в договоре - 28 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:41

  Долярчик написав:
  sinus написав:В вересні чекав на 28, але вже бачу, що буде 24,5
... щось смайлика не побачив - то Ви це серйозно?

синус внезапно превратился в косинус. Далi буде.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:50

  Starikan написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, таке сьогодні наше круте свято!
... такий сьогодні солодкий курс #самоїкрасивої!
- а ви щось сидите тут майже всі з кислими обличчями і очікуєте краха/кризи.... :roll:
... еееехххххх...... - "а за вікном, майже весна!"©®™ :)

Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.

У Львові найхолодніше і наймокріше літо порівняно з іншими містами в Україні. 2 тижні без дощу буває вкрай рідко. Зате долар можна дешевше влітку купити на 5-10 коп ніж в тому ж Києві чи Харкові.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 12.11.09
Подякував: 978 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:53

  Shram написав:
  Starikan написав: Не надо демагогии и ссылок на 20 лет, лучше следите за цифрами товарообмена с РФ за последние 5 лет.
Смотрю на цифры товарообмена с РФ за последние 3 года
2016- 9 млрд
2017 - 13 млрд
2018 - 15 млрд


Но это лишь внешний эффект, вызванный сложившейся конъюнктурой на мировых рынках сырья, физически товарооборот продолжает сокращаться.
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-uk ... 06393.html
Сокращается прежде всего процентное соотношение к полному экспорту и импорту Украины.
Особенно это касается экспорта.
И началось это не 20, а около 10 лет назад и, разумеется, усугубилось войной и соответствующими эмбарго с обеих сторон.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Не все ITшники - ФОПы, мой младший работает на Oracle Ukraine с полностью белой полнооблагаемой налогами зарплатой.
Причем курс обмена валюты на грн зафиксирован в договоре - 28


Единичный случай. Обычно наоборот.Если так - дай Бог.Все одно доберутся и подчистят...
Пока нет Зеленой дороги средненьким.... :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 21.01.17
Подякував: 692 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1887188818891890>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, дарий і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 13, 14, 15
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
145 11547
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 11:45
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1558, 1559, 1560
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15598 1858586
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 10:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14686)
25.08.2019 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.