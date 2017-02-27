Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:02
Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хтоб шо не говорил, а трампик своего коня таки доморозит и бакс мало-помалу ослабнет.
Вопрос времени и затраченных средств.
Кстати, не удивлюсь, если и Гренландию таки вымутит!
Упертый и наглый черт с поддержкой белых пересичных.
Либо...
Это никак не касается грн.,потому что 8-10 годовые обвалы национальной нихто не отменял. Тем паче овгзешки в расцвете.
Массово поперли продукты из Польши - верный знак!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 12:24, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:13
Смотрю на цифры товарообмена с РФ за последние 3 года
2016- 9 млрд
2017 - 13 млрд
2018 - 15 млрд
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:20
Так что вы хотите?
Чтобы мы все скинулись на благотворительные цели?
Или что бы Зе выступил по радио и объявил бы о снижении цен?
Или государство напечатало столько гривны, чтобы пенсии были 10000?
Или чтобы сторожам платили 10000?
Вы же сами не хотите создавать рабочие места, а хотите быть лендлордом.
Поэтому оставьте эту тему.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:27
Многократно плюсую
Добавлю: и не только о потомстве, но и вообще о будущем, а не считать "как нибудь проживу на пенсию 80 рэ".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:38
Не все ITшники - ФОПы, мой младший работает на Oracle Ukraine с полностью белой полнооблагаемой налогами зарплатой.
Причем курс обмена валюты на грн зафиксирован в договоре - 28
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:41
синус внезапно превратился в косинус. Далi буде.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:50
У Львові найхолодніше і наймокріше літо порівняно з іншими містами в Україні. 2 тижні без дощу буває вкрай рідко. Зате долар можна дешевше влітку купити на 5-10 коп ніж в тому ж Києві чи Харкові.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:53
Сокращается прежде всего процентное соотношение к полному экспорту и импорту Украины.
Особенно это касается экспорта.
И началось это не 20, а около 10 лет назад и, разумеется, усугубилось войной и соответствующими эмбарго с обеих сторон.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Нед 25 сер, 2019 13:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Единичный случай. Обычно наоборот.Если так - дай Бог.Все одно доберутся и подчистят...
Пока нет Зеленой дороги средненьким....
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