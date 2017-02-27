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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 13:13
Приват щас грамотно финмониторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно,если вы не предоставили источник происхождения, блокируют счета физлиц и переводит в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 25 сер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:22
дарий написав:
Приват щас грамотно финмориторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно блокируют счета физлиц и переводят в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.
Кто-то же должен заплатить за дыру в балансе, ещё и показать прибыль, и выписать премии набсовету.
И не только указанное Вами ухудшилось: окомиссили всю коммуналку, регулярные платежи, дерут шкуру за внешние манисенды, - и это не весь список.
Приват стал враждебным к клиенту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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