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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1887188818891890

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват щас грамотно финмониторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно,если вы не предоставили источник происхождения, блокируют счета физлиц и переводит в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 13:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:22

  дарий написав:Приват щас грамотно финмориторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно блокируют счета физлиц и переводят в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.

Кто-то же должен заплатить за дыру в балансе, ещё и показать прибыль, и выписать премии набсовету.

И не только указанное Вами ухудшилось: окомиссили всю коммуналку, регулярные платежи, дерут шкуру за внешние манисенды, - и это не весь список.

Приват стал враждебным к клиенту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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