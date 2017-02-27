orest написав:

З курсоутворюючих факторів зараз:- ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо.- Сг росте і його експорт...- Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно- ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте...- по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла)- валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі.- є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ)- пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту...- американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас- Нафтогаз з покупця валюти став продавцемБеззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає...Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих".З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет…Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять…В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине.Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит.Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).