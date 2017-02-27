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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 13:13
Приват щас грамотно финмониторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно,если вы не предоставили источник происхождения, блокируют счета физлиц и переводят в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 25 сер, 2019 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:22
дарий написав:
Приват щас грамотно финмориторит движняки по частным счетам по схеме положил-снял-приватвклад-текущий счет-бесплатно.
Пока культурно блокируют счета физлиц и переводят в другие банки с назначением "перевод личных средств".
Пока так, мабуть,дальше везде будет жестче. Вроде это и правильно.
Бесплатно - не комильфо. Потихоньку все отладят.
Кто-то же должен заплатить за дыру в балансе, ещё и показать прибыль, и выписать премии набсовету.
И не только указанное Вами ухудшилось: окомиссили всю коммуналку, регулярные платежи, дерут шкуру за внешние манисенды, - и это не весь список.
Приват стал враждебным к клиенту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:27
Вкладчик1234 написав:
Приват стал враждебным к клиенту
То таке...
Идем в Цивилизацию, надеюсь...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 25 сер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:30
orest написав:
З курсоутворюючих факторів зараз:
- ОВДП розміщення скоротили десь до рівня погашень, щоб не збільшувати розмір боргу. Нерезиденти пішли на вторинку. Курс, на ВЕРБАЛЬНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ, вискочив над 25,5 і на них же вернувся в середину 25-25,5. Зменшення відсотків і зменшення обємів розміщень ОВДП надлишку пропозиції на МБ не забрали. Що буде при новій ЗЕВР і ЗЕКМ не відомо.
- Сг росте і його експорт...
- Росія дозволила транзит через свою територію, обмеження і складнощі навіть через глонас є, але це вже не заборона, експорт ВСЬОГО в Казахстан і тд росте активно
- ІТ розвивається шаленими темпами, бюджету пофіг, бо "богомобрані" всі ППшники, але внутрішній попит від них росте...
- по моїх особистих відчуттях і в спілкуванні з партнерами (великі виробники продуктів, мережі супермаркетів) економіка в країні ожила (з коми вийшла)
- валютні депозити повільно але впевнено перетікають в грн, не здивуюся, якщо вересень стане вибуховим в процесі.
- є великі шанси ще до грудня відновити співпрацю з міжнародними позичальниками (МВФ, ЄС, СБ)
- пригальмувалися схемні бюджетні витрати, позитив для витратної частини бюджету, зменшення попиту на валюту...
- американські гірки в парі євро/дол стримують спекулянтів у нас
- Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
Беззаперечним негативом є різке падіння ціни феруму у світі, але цей фактор відіграє з лагом (десь з середини вересня), падіння цін на сг, з моментів спеціалістів, може відіграти значно пізніше, чи ніяк. Показник росту ВВП абсолютно адекватний і в другому півріччі може бути ще кращим.
В найближчі дні почне діяти згаданий вище важливий фактор на користь грн - відпустки-канікули закінчуються, люди включаються в роботу і бачать, що курс приклеївся до 25 з ризиком впасти під, а відсотки на грн депо ростуть, не зважаючи на зменшення облікової ставки. Це (як вже писав) викличе бажання конвертуватися і вкластися в прибутковіші інструменти (грндепо, ОВДП, бізнес, як би смішно це не звучало) і вересень може стати сюрпризним. Серйозні оператори готівкового ринку вже підтверджують, що пропозиції валюти вистачає...
Ну а ЗЕВР і ЗЕКМ додасть вербального позитиву... А там і організує приватизацію для "самих сміливих".
З бюджетом (багато хто говорить про проблеми з виконанням) не все так однозначно, якщо з витрат забрати відкати і корупційно-схематозні проекти (що малоімовірно, але не неможливо), то і без "приватизації" все може бути не критично... А якщо таки контрабанда перейде в офіційний імпорт-експорт з відповідними сплатами в бюджет…
Пробій 25 може спровокувати паніку (хоч я таки мало вірю в такий розвиток подій, і НБУ демонструє, що нижче не треба). В любому випадку, підхоплять швидко і до 24,5 не пустять…
В любому випадку, тиждень стартане з подвійної пропозиції валюти через вихідні і необмеженої пропозиції по шестирічних паперах.
Пару слів про зовнішню ситуацію. Будь-які згадки про борг януковича абсолютно марні, адже є борг Газпрому. На виплати по боргах у вересні валюта є з надлишком і це також ніяк не вплине.
Та, відчуваю, зима буде важкою власне через зовнішні фактори: боротьбу за газовий ринок ЄС. Вже писав, чекаю, що з північними потоками буде все не просто, а транзит через нашу ГТС закриють через відсутність договору. ЄС і Росію поковбасить, ми недоотримаємо через падіння євро і мінус валютних надходжень за транзит.
Багато буде залежати від того чи наростять внутрішній видобуток (Аваков з Коломойським зацікавлені, але поки нічого не зрозуміло бо нема ЗЕКМ, а часу мало). Хоч новий олігарх-щасливчик уже мітить територію ("санкції" проти імпорту російської нафти, закиди в сторону білорусів і підняття питання Кременчуцького НПЗ).
Чуть не прослезился,
этот текст достоин озвучки в ТСН на плюсах,
откуда Вы взяли, что схемный распил бюджета исчез, - наоборот, сейчас, как раз в период властной неразберихи бабло рубят - аж гай шумит)
Последние назначения Зе не внушают никакого оптимизма, особенно на посты губернаторов. Уйдут одни мародеры - на их место встанут другие, с еще большими аппетитами. Один Богдан с "командой" чего стоит..
На прошлой неделе был на зап. границе, - таможня продолжает пылесосить и останавливаться не собирается. В налоговой с мая месяца начались массовые блокировки налоговых накладных. Притом сразу появляются "решалы", которые за неплохую мзду обещают режим "полного взаимопонимания" с фискалами.
"економіка ожила" - о какой стране Ви говорите?
Отъедьте на 150-200 км от Киева - села полупустые стоят, найти квалифицированного оператора на комбайн, экскаватор или просто каменщика - проблема.
С сельским хозяйством все так уж и радужно.
Цены на черноморскую пшеницу припали.В России и в других странах-конкурентах урожай зерновых тоже вышел удачный. Но есть немало неутешительных внутренних факторов.
К примеру, блокировка импорта удобрений в угоду Фирташу, притом что отечественные на 30-50% дороже имп. налогов. Конечно, меньше будем закупать и тратить валюты, но как это отразится на конечной цене сх продукции? А рейдерские захваты земли, урожая? В последние 1,5-2 месяца их количество только увеличилось.
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EvgCapp
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:44
EvgCapp написав:
Отъедьте на 150-200 км от Киева - села полупустые стоят
Но вы же всерьез не думаете, что за три месяца президентства Зе сёла наполнятся людьми.
По крайней мере в августе я на своём участке бизнеса чувствую оживление. Как говорил один из папередников - жить стало лучше, и безусловно веселее.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:07
EvgCapp А з курсом що буде, виходячи з Ваших "фундаментальних чинників"? Тут гілка про курс і його тенденції. Для політичного срачу уже виділили місце для всіх бажаючих. І це не тут. Тут про курс!!!!!!!!
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:10
Оресту - Слава!(слава Оресту).
Умничка!
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:19
freeze написав: EvgCapp написав:
Отъедьте на 150-200 км от Киева - села полупустые стоят
Но вы же всерьез не думаете, что за три месяца президентства Зе сёла наполнятся людьми.
По крайней мере в августе я на своём участке бизнеса чувствую оживление. Как говорил один из папередников - жить стало лучше, и безусловно веселее.
На данный момент я вижу одно -
очередную смену олигархического вектора власти под восторженное улюлюканье малопонимающей, что происходит, толпы.
А некоторое оживление связано с той надеждой на хорошее будущее, которая есть пока еще у большинства из нас. С надеждой, что придет добрый "царь-батюшка", который покарает заворовавшихся чиновников, освободит от чрезмерных податей своих подданных и т.д.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:24
orest написав:EvgCapp
А з курсом що буде, виходячи з Ваших "фундаментальних чинників"? Тут гілка про курс і його тенденції. Для політичного срачу уже виділили місце для всіх бажаючих. І це не тут. Тут про курс!!!!!!!!
Не берусь предсказывать, но отвечу следующим:
на данный момент я доллар только покупаю, будет меньше 25 - также буду покупать
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