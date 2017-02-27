RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1888188918901891

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  EvgCapp написав:С сельским хозяйством все так уж и радужно.
Цены на черноморскую пшеницу припали.В России и в других странах-конкурентах урожай зерновых тоже вышел удачный. Но есть немало неутешительных внутренних факторов.
К примеру, блокировка импорта удобрений в угоду Фирташу, притом что отечественные на 30-50% дороже имп. налогов. Конечно, меньше будем закупать и тратить валюты, но как это отразится на конечной цене сх продукции? А рейдерские захваты земли, урожая? В последние 1,5-2 месяца их количество только увеличилось

.... а от на сусідній гілці кажуть.... :roll:
  Surfer написав:[b]

Цены на яйца лета этого года 0,73, 0,83, 0,85 и т.д. в совершенно разных сетях , разных стандартов - это была стандартная , не акционная цена. И яйца как акционныне так и нет были отличного качества. Никто в жизнь не будет продавать на протяжении месяца ликвидный товар ниже себестоимости. Это все чушь неумелых фантазеров. Через месяц цены опять подняли втрое. В тот же сезон !

и ни молоко ни яйца это далеко не единственные позиции на которых расброс цен В ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕЗОН достигает разницы в разы и даже на порядки !

Еще раз как для очередного залетного танкиста которые и 2-х постов темы не прчитал и опять строит свои догадки :

Зображення

Зображення

Зображення

Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.

Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен.
Зображення
На продукцию которую "как то надо произвести" - с новыми зарплатами , хранением, ЖКХ, доставками и т.п. Вот цены по которым ОНА УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА в 3-6 грн/кг уже с розничной наценкой !!! Картофель же сегодня впаривают по 20 с лишним, как в прошлом году в конце сезна продавали морковь по 50 - то есть в 10 раз дороже чем она была произведена с учетом цен "нового" производственного цикла.

Ситуацию с неакционными, но тоже требующими не меньшего производственного цикла на производство мукой, крупами , при этом остающимися достаточно стабильными , несмотря на "жкх" ценами, танкисты по прежнему стараются не замечать. Ну ну ..

И разница в ценах на один и тот же товар длительного хранения в разных сетях , раза в 2 это тоже обычное дело - об этом уже писалось но новые залетные опять с "корабля на бал", но это уже несколько другая тема.

И еще раз уже знакомый график :

Зображення

при предыдущих девалах паритет цен быстро восстанавливался. И только сейчас подобные амплитуды СЕЗОННЫХ колебаний до 10 кратного разрыва в течении года на один и тот же товар имеет исключительно спекулятивную природу. И это амплитуда стала возможна из за дикого расбаланса такого же надутого валютного курса. Все не без участия горе - "специалистов" по "молоку", "валютным курсам" и "жкх".


viewtopic.php?f=4&t=226906&p=4732955#p4732955
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6798
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Капику - Грамотно, однако в типичном стиле оставшихся 8-ми процентных порохоботов.
Поборемо.
Зе тоже поменяем, если шо не так.
Без фанатизма.(пока нет другого варианта) :)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 21.01.17
Подякував: 695 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А щодо села, то там вже не потрібно стільки людей. Це раніше для роботи колгоспу треба було цілу купу ГАЗонів 51,52, Колхід, які не їхали більше 60-100 км без ремонту, білорусів, Нив, Донів, які більше просипали ніж збирали. А для їх функціонування потрібно було десятки слюсарів-ремонтників, механізаторів. А скільки ковалів треба було для ремонту плугів, борон. Бурячок колгоспниці прополювали-просапували в ручну, Льон обертали для просушки, зимами "тьопали" серпами і чесали цвяками, забитими в дошку. Чого тільки вартували походи школярів сільських шкіл на збір врожаю... А поява Кіровця (КА 700), Т 150 викликала жах у фірманів (це люди, які керували возами (фірами) в які запрягали двох коней) і трактористів з білорусів, а КАМАЗи - у водіїв газонів...
Підозрюю, багато хто близько не знає про що мова.
А тепер не камази з кіровцями а джондіри з вольво-дафами... І при такій техніці колишньої кількості населення в селі не потрібно. І ні Порошенко, ні Зеленський, ні Кравчук з Кучмою тут ні при чому...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3342
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1766 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
2
4
11
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

джондіри з вольво-дафами...
Уфф, Орест, переведите плиз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 21.01.17
Подякував: 695 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:49

  дарий написав:Капику - Грамотно, однако в типичном стиле оставшихся 8-ми процентных порохоботов.
Поборемо.
Зе тоже поменяем, если шо не так.
Без фанатизма.(пока нет другого варианта) :)

Голосовал, кстати за Зе, но, опять таки, без фанатизма
EvgCapp
 
Повідомлень: 79
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как и почти все.
:mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 21.01.17
Подякував: 695 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1888188918901891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: thirdeye і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 13, 14, 15
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
145 11559
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 сер, 2019 11:45
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1558, 1559, 1560
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15598 1858629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 10:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15327)
25.08.2019 15:45
Рынок ОВГЗ (1054)
25.08.2019 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.