дарий написав: Кстати, не удивлюсь, если и Гренландию таки вымутит!

Fake news© в історії з Гренландією знову намагаються зробити з Трампа дегенерата, розповідаючи 5% історії.

Було приблизно так: китайці мали намір побудувати аеродром в Гренландії (де в США база); США дали "допомогу" данцям/гренландцям, і китайців "бортонули". Якийсь конгресмен зауважив в розмові, що, можливо, вигідніше придбати Гренландію. Трамп дав доручення уточнити чи реальна така ідея (конгресмена).

