лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:31
лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Libo писал(а):
Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится.
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
Ну "Либо" понятно...
Он и в Африке ЛИБО....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:43
а у мене свободна гриша закінчилася ще при ПА25,4 ... просто наблюдаю за цирком абсурда курса.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:50
Прозреваете? Вас потерявших масть сейчас всё больше. Ничего, лучше поздно, чем никак.
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:04
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вернемся к нашим баранам.
Уже стандартно в понедельник ничего особо не произойдет.
Уже после обед грн потихоньку ослабнет (к бабке не ходи).
Ну а вторник будут сюпрайзы! Глянем.
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:10
Подтверждаю и уточняю следующее.
Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!
Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.
Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.
Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.
Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:20
Давай посмотрим в какую сторону двинется Китай уже завтра …
Я думаю, что если не ляжет под Трампа, Китай двинется назад к стандарту миска риса на китайца в день - это великое благо.
Труханет конечно всех, но китайское чудо станет чудом наоборот.
Все великие державы когда-то утрачивали свое величие. И Китай с понедельника уже всё.
Вечно только величие Америки.
|