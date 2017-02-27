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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1890189118921893>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 304
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:31

  Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)


лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:КНР розстріляли бунтарів на площі Тяньаньмень, і якби Запод виразив озабоченість... дальше КНР все в ріст і ріст.


Думал об этом...
К нормальному выходу так и не пришел.
Факт, но хреново тоже.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo писал(а):
Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)
Ну "Либо" понятно...
Он и в Африке ЛИБО.... 8)
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:43

  EvgCapp написав:
  orest написав:EvgCapp А з курсом що буде, виходячи з Ваших "фундаментальних чинників"? Тут гілка про курс і його тенденції. Для політичного срачу уже виділили місце для всіх бажаючих. І це не тут. Тут про курс!!!!!!!!

Не берусь предсказывать, но отвечу следующим:
на данный момент я доллар только покупаю, будет меньше 25 - также буду покупать

а у мене свободна гриша закінчилася ще при ПА25,4 ... просто наблюдаю за цирком абсурда курса.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:50

  EvgCapp написав:
  дарий написав:Капику - Грамотно, однако в типичном стиле оставшихся 8-ми процентных порохоботов.
Поборемо.
Зе тоже поменяем, если шо не так.
Без фанатизма.(пока нет другого варианта) :)

Голосовал, кстати за Зе, но, опять таки, без фанатизма


Прозреваете? Вас потерявших масть сейчас всё больше. Ничего, лучше поздно, чем никак. :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:01

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Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится? :|
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:04

  дарий написав:2805
Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится? :|

Изменится. Для кого?
Для тех кого избрали? или для простых людей?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вернемся к нашим баранам.
Уже стандартно в понедельник ничего особо не произойдет.
Уже после обед грн потихоньку ослабнет (к бабке не ходи).
Ну а вторник будут сюпрайзы! Глянем.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:10

  centurionus написав:
  дарий написав:Кстати, не удивлюсь, если и Гренландию таки вымутит!
Упертый и наглый черт с поддержкой белых пересичных

Fake news© в історії з Гренландією знову намагаються зробити з Трампа дегенерата, розповідаючи 5% історії.
Було приблизно так: китайці мали намір побудувати аеродром в Гренландії (де в США база); США дали "допомогу" данцям/гренландцям, і китайців "бортонули". Якийсь конгресмен зауважив в розмові, що, можливо, вигідніше придбати Гренландію. Трамп дав доручення уточнити чи реальна така ідея (конгресмена).


Подтверждаю и уточняю следующее.
Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!
Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.
Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.
Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.
Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:20

  flyman написав:лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай


Давай посмотрим в какую сторону двинется Китай уже завтра …
Я думаю, что если не ляжет под Трампа, Китай двинется назад к стандарту миска риса на китайца в день - это великое благо.
Труханет конечно всех, но китайское чудо станет чудом наоборот.
Все великие державы когда-то утрачивали свое величие. И Китай с понедельника уже всё.
Вечно только величие Америки.

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Libo
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