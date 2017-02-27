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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1891189218931894>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:29

  Шмуле написав:
  Долярчик написав:...сьогодні Лібо знову буде всіх нас розважати,
- як ми скоро будем тільки мід лизати...?
Чи тема буде до обіду,
як він лікувавсь від СНІДу?
:mrgreen:

от трипака скорее..


Типун вам на язык.
Наживо общаюсь только с породистыми, здоровыми, гигиеничными, красивыми, статусными, ухоженными, ароматными … вскормленными парным молоком, медом и клубникой ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:31

  дарий написав:Вернемся к нашим баранам.
Уже стандартно в понедельник ничего особо не произойдет.
Уже после обед грн потихоньку ослабнет (к бабке не ходи).
Ну а вторник будут сюпрайзы! Глянем.

В понеділок буде вихідний...
У вівторок точно буде вівторок.
Ну ок, веселіться... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:43

Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:В понеділок буде вихідний...
У вівторок точно буде вівторок.
Ну ок, веселіться...


Мда, простите, тупанул...
Однако раскладов это не меняет..
Даже наоборот, кач по эврикам может внести свои перспективы.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:ипун вам на язык.
Наживо общаюсь только с породистыми, здоровыми, гигиеничными, красивыми, статусными, ухоженными, ароматными … вскормленными парным молоком, медом и клубникой ...


Либо не повторим!
За шо и люблю!
Пасиба!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:05

  hxbbgaf написав:Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?


Этот кризис со знаком плюс. Это будет даже не кризис, а перестройка.
Перестройка парадигмы и матрицы мира.
В результате мир будет выглядеть совершенно иначе. Россия и Китай будут разорены и выброшены на помойку истории. Украина совершит грандиозный скачок в своем развитии.
Человечеству откроются новые потрясающие знания и оно совершит очередной технологический прорыв.
Америка утвердит свое неоспоримое лидерство. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну то занадто на моменте...
:lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь очень интересная тема вечного.
Как-то тоже смотрю с оптимизмом! (мечта Демуры таки сбудется в свое время!)
:D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:29

  Libo написав:Этот кризис со знаком плюс. Это будет даже не кризис, а перестройка.
Перестройка парадигмы и матрицы мира.
В результате мир будет выглядеть совершенно иначе. Россия и Китай будут разорены и выброшены на помойку истории. Украина совершит грандиозный скачок в своем развитии.
Человечеству откроются новые потрясающие знания и оно совершит очередной технологический прорыв.
Америка утвердит свое неоспоримое лидерство. 8)


Все сказки рассказываешь, а поставить на кон даже свое пребывание на этом форуме слабо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Демократии, как и демагогии более 2300 лет.
Может, оно того стоит.
дарий
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