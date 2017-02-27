Типун вам на язык.
Наживо общаюсь только с породистыми, здоровыми, гигиеничными, красивыми, статусными, ухоженными, ароматными … вскормленными парным молоком, медом и клубникой ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:29
Типун вам на язык.
Наживо общаюсь только с породистыми, здоровыми, гигиеничными, красивыми, статусными, ухоженными, ароматными … вскормленными парным молоком, медом и клубникой ...
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:31
В понеділок буде вихідний...
У вівторок точно буде вівторок.
Ну ок, веселіться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:43
Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 25 сер, 2019 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:05
Этот кризис со знаком плюс. Это будет даже не кризис, а перестройка.
Перестройка парадигмы и матрицы мира.
В результате мир будет выглядеть совершенно иначе. Россия и Китай будут разорены и выброшены на помойку истории. Украина совершит грандиозный скачок в своем развитии.
Человечеству откроются новые потрясающие знания и оно совершит очередной технологический прорыв.
Америка утвердит свое неоспоримое лидерство.
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну то занадто на моменте...
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Теперь очень интересная тема вечного.
Как-то тоже смотрю с оптимизмом! (мечта Демуры таки сбудется в свое время!)
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:29
Все сказки рассказываешь, а поставить на кон даже свое пребывание на этом форуме слабо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Демократии, как и демагогии более 2300 лет.
Может, оно того стоит.
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