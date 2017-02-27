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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
За разговорами кстати уже в повах на продаж 25,10
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Додано: Нед 25 сер, 2019 17:46
Привет Старина .
Всем Здоровья.
Был я намедни в критикуемом Вами Китае.
Если бы Вы увидели масштабы строительства , дороги , ......
Помните, в Тяньцзыне морпорт ипанул,?
Даже намека не увидел на былые разрушения.
Шанхай -сказка !
Пекин -"широка страна моя родная "(дальше Вы помните ).
Довелось быть в русском квартале ,как стояли узбеки торгующие диковинными семечками , орехами , фруктами , ягодами , так и стоят (напротив русский квартал )
Честно - я даже не могу представить, кто их сможет нагнуть .????
Додано: Нед 25 сер, 2019 17:50
valya
Валя, в трындеже ссылайтесь хотя б на шось...
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:04
ох и чую на следующей неделе провал на копеек 50, может даже на 1 грн.
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