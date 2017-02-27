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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18921893189418951896>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За разговорами кстати уже в повах на продаж 25,10
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:46

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?


Этот кризис со знаком плюс. Это будет даже не кризис, а перестройка.
Перестройка парадигмы и матрицы мира.
В результате мир будет выглядеть совершенно иначе. Россия и Китай будут разорены и выброшены на помойку истории. Украина совершит грандиозный скачок в своем развитии.
Человечеству откроются новые потрясающие знания и оно совершит очередной технологический прорыв.
Америка утвердит свое неоспоримое лидерство. 8)


Привет Старина .
Всем Здоровья.
Был я намедни в критикуемом Вами Китае.
Если бы Вы увидели масштабы строительства , дороги , ......
Помните, в Тяньцзыне морпорт ипанул,?
Даже намека не увидел на былые разрушения.
Шанхай -сказка !
Пекин -"широка страна моя родная "(дальше Вы помните ).
Довелось быть в русском квартале ,как стояли узбеки торгующие диковинными семечками , орехами , фруктами , ягодами , так и стоят (напротив русский квартал )
Честно - я даже не могу представить, кто их сможет нагнуть .????
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:50

valya

http://www.obmenka.kh.ua :oops:

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc

Валя, в трындеже ссылайтесь хотя б на шось... :roll:

Даже в моем любимом Закарпатти

https://money24.com.ua

До тыщи може и прикупите на моменте, однако обьем - вряд ли! :roll:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 18:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:04

ох и чую на следующей неделе провал на копеек 50, может даже на 1 грн.

Вот так вот безпардонно скидывают Рыжика с крыши. Даже опомниться не дают.... :(

Ничего ничего. Рыжик не злопамятный, но память у него хорошая :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уфф Алекс размечтался....
Сливайся па 25, пока не поздно! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:23

  Libo написав:Подтверждаю и уточняю следующее.
Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!
Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.
Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.
Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.
Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
8) 8) 8)


Какие Китай и РФ в Гренландии?? :shock: Дания - страна НАТО с 1949-го в составе контентальной территории, Гренландии и Фарерских островов!

Более того - с 1952-го года на территории Гренландии находится военная база США Thule, печально известная разбившимся стратегическим бомбардировщиком B-52 c ядерным оружием на борту.

PS: кто плюсует эту дичь - сколько для этого интеллекта нужно?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Был я намедни в критикуемом Вами Китае.

Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зет, при всем уважении...
Прекрасно, что есть радикально разное мировоззрение, иначе было бы скучно и не интересно!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ukrainian написав:Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию


как я понял, Вы там бывали?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:30

  дарий написав:
  Ukrainian написав:Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию


как я понял, Вы там бывали?

Бывал пару лет назад, не думаю что многое изменилось.
Пенсии как таковой сельским старикам не платят вообще
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 25 сер, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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