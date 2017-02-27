hxbbgaf написав:Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?
Этот кризис со знаком плюс. Это будет даже не кризис, а перестройка. Перестройка парадигмы и матрицы мира. В результате мир будет выглядеть совершенно иначе. Россия и Китай будут разорены и выброшены на помойку истории. Украина совершит грандиозный скачок в своем развитии. Человечеству откроются новые потрясающие знания и оно совершит очередной технологический прорыв. Америка утвердит свое неоспоримое лидерство.
Привет Старина . Всем Здоровья. Был я намедни в критикуемом Вами Китае. Если бы Вы увидели масштабы строительства , дороги , ...... Помните, в Тяньцзыне морпорт ипанул,? Даже намека не увидел на былые разрушения. Шанхай -сказка ! Пекин -"широка страна моя родная "(дальше Вы помните ). Довелось быть в русском квартале ,как стояли узбеки торгующие диковинными семечками , орехами , фруктами , ягодами , так и стоят (напротив русский квартал ) Честно - я даже не могу представить, кто их сможет нагнуть .????
Libo написав:Подтверждаю и уточняю следующее. Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД! Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене. Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте. Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум. Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
Какие Китай и РФ в Гренландии?? Дания - страна НАТО с 1949-го в составе контентальной территории, Гренландии и Фарерских островов!
Более того - с 1952-го года на территории Гренландии находится военная база США Thule, печально известная разбившимся стратегическим бомбардировщиком B-52 c ядерным оружием на борту.
PS: кто плюсует эту дичь - сколько для этого интеллекта нужно?..
холява написав:Был я намедни в критикуемом Вами Китае.
Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию
как я понял, Вы там бывали?
Бывал пару лет назад, не думаю что многое изменилось. Пенсии как таковой сельским старикам не платят вообще
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 25 сер, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД