Libo написав:

Подтверждаю и уточняю следующее.Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.