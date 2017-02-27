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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:31

  дарий написав:Зет, при всем уважении...
Прекрасно, что есть радикально разное мировоззрение, иначе было бы скучно и не интересно!


Я ЗА дискуссию - о причинах, следствиях, оценках и прогнозах. Но не в жанре фольк-хистори...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:38

Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея
Планшет Аппл Китай
Ноутбук комплектация Тайланд и Малайзия сборка китайцы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Практически Бангладеш.
Либо дети кормят, либо помирай!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="4733134:Ukrainian"]Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея

Помню свой первый телик 20 лет назад..
Фунай...350 баксов, фигня по той зарплате.
Чистый джапан...
И такие же кондеры у нас в конторе были...
Эх, почти ГОСТ ! :D :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:56

  дарий написав:2805
Вернем Петю?
Не исключено. Вопрос - что изменится? :|

чому Петю, краще Вітю, і бакс ПА7,99
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:58

  дарий написав:valya

http://www.obmenka.kh.ua :oops:

https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... order=desc

Валя, в трындеже ссылайтесь хотя б на шось... :roll:

Даже в моем любимом Закарпатти

https://money24.com.ua

До тыщи може и прикупите на моменте, однако обьем - вряд ли! :roll:

...ну тоді місто Лева попереду всієї планети! :lol: :P
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https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/lvov/
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:01

  дарий написав:Практически Бангладеш.
Либо дети кормят, либо помирай!


Средняя месячная пенсия по Китаю в 2016 году составляла около 2353 юаней (примерно 9500 грн), хотя точный размер существенно отличается в разных провинциях. Самая высокая средняя пенсия в Тибете (16400 грн), самая низкая — в городе Чунцине (7300 юаней). Разница в размере пенсионных выплат зависит от уровня зарплат, количества населения и объемов дотаций центра.

Однако получают пенсию не все: из 230,8 млн человек старше 60 лет, по данным CEIC, выплаты от государства получает только 152,7 млн человек. Такая разница связана со специфической системой прописки в Китае, хукоу, которая создавалась для контроля за передвижением населения внутри страны. Она жестко делит китайцев на горожан и сельских жителей и не дает селянам легально работать в городах, а значит, и рассчитывать на социальное страхование.

Поэтому пенсию получают в основном горожане.

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... ya-sistema
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:06

  Долярчик написав:Зображення

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Здесь писали про картоху за 20. Практически всегда особенно в начале сезона цены на морковь , буряк, картофель более менее идентичны, и это обьяснимо - потому что затраты на производство , обработку, хранение фактически идентичны.

Приведенные цены это не 2014 , не 2013 - это цены двухдневной давности. Но это еще дорого , урожай еще не собран - возможно цены еще упадут, в прошлом году в конце сезона сбора урожая цены на овощи стартовали с 3-4 грн / кг. Что в принципе очень близко к ценам 5-летней давности при курсе 8 - при чем уже при новом производственном цикле и "ЖКХ". На отличного качества овощей нового сезона. Без всяких "акционных" цен.
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В моем ближайшем гастрономе возле Госдепа в столице США. Только что.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:07

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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:09

... за крок до перевороту думок ©

Libo
... морква 2 доляри?
- то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала! :lol: :P :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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