Я ЗА дискуссию - о причинах, следствиях, оценках и прогнозах. Но не в жанре фольк-хистори...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:31
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:38
Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея
Планшет Аппл Китай
Ноутбук комплектация Тайланд и Малайзия сборка китайцы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Практически Бангладеш.
Либо дети кормят, либо помирай!
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="4733134:Ukrainian"]Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея
Помню свой первый телик 20 лет назад..
Фунай...350 баксов, фигня по той зарплате.
Чистый джапан...
И такие же кондеры у нас в конторе были...
Эх, почти ГОСТ !
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:56
чому Петю, краще Вітю, і бакс ПА7,99
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:58
...ну тоді місто Лева попереду всієї планети!
ПРОДАЮТЬ
ЧАС
КУРС
СУМА
19:42
25,08
8 000 $
098 xxx-x 5-48
можна частинами, Обмін Валют. Залізничний Вокзал. Цілодобово
19:42
25,08
8 000 $
067 xxx-x 1-01
можна частинами, Обмін Валют☎️Цілодобово☎️Залізничний Вокзал
19:18
25,08
15 000 $
066 xxx-x 7-66
⏰10 -21 Південний, Сихів, Центр, Зелена, Левандівка, АС2 min 500, можно частями, можна частинами
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:01
Средняя месячная пенсия по Китаю в 2016 году составляла около 2353 юаней (примерно 9500 грн), хотя точный размер существенно отличается в разных провинциях. Самая высокая средняя пенсия в Тибете (16400 грн), самая низкая — в городе Чунцине (7300 юаней). Разница в размере пенсионных выплат зависит от уровня зарплат, количества населения и объемов дотаций центра.
Однако получают пенсию не все: из 230,8 млн человек старше 60 лет, по данным CEIC, выплаты от государства получает только 152,7 млн человек. Такая разница связана со специфической системой прописки в Китае, хукоу, которая создавалась для контроля за передвижением населения внутри страны. Она жестко делит китайцев на горожан и сельских жителей и не дает селянам легально работать в городах, а значит, и рассчитывать на социальное страхование.
Поэтому пенсию получают в основном горожане.
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:06
В моем ближайшем гастрономе возле Госдепа в столице США. Только что.
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:09
... за крок до перевороту думок ©
Libo
... морква 2 доляри?
- то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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