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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1893189418951896

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:12

Долярчик
Баксик, и шо Вы там на рынке до сих пор страдаете?

..ну тоді місто Лева попереду всієї планети! :lol: :P
ПРОДАЮТЬ
ЧАС
КУРС
СУМА
19:42
25,08
8 000 $
098 xxx-x 5-48
можна частинами, Обмін Валют. Залізничний Вокзал. Цілодобово
19:42
25,08
8 000 $
067 xxx-x 1-01
можна частинами, Обмін Валют☎️Цілодобово☎️Залізничний Вокзал
19:18
25,08
15 000 $
066 xxx-x 7-66
⏰10 -21 Південний, Сихів, Центр, Зелена, Левандівка, АС2 min 500, можно частями, можна частинами
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/lvov/



10 тыщ баксов - хюндай- Харьков- 1 день- 1000 грн- минус транспортные - все одно в шоколаде! :lol:
А если 20-50 тыщ оных - Безос таки.... :oops:
А если к нам в колхоз доберетесь, плюс еще 5 коп,т.е. 500 грн на тыще!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 19:29, всього редагувалось 5 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:13

Libo
... добре було б, якщо б з десяток фоток цін на різні харчі зробили :!: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:17

  Долярчик написав:Libo
... морква 2 доляри?
- то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала! :lol: :P :mrgreen:

Це органік вирощена без хімії
Звичайна в три рази дешевша
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:20

Не грузятся фотки …
Но если верите без фоток диктую …
Буряк - $1.99 за фунт
Капуста - $1.99 за фунт
Картошка - $1.49 за фунт
Цибуля - $1.29-$1.49 за фунт
Помидоры -$2.99 за фунт
Персики/нектаринки -$2.99 за фунт
Кавун (маленький без семян) - $5.49 за штуку
Вырезанная середина кавуна - $13.65 за 4 фунта
Яблоки Honeycrisp - $2.99 за фунт
:roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:22

  Долярчик написав:Libo
... добре було б, якщо б з десяток фоток цін на різні харчі зробили :!: :idea:


Хоть каждое утро.
А как вешать фотки? Мне тут пишет большой размер фотки ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:24

  Ukrainian написав:
  Долярчик написав:Libo
... морква 2 доляри?
- то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала! :lol: :P :mrgreen:

Це органік вирощена без хімії
Звичайна в три рази дешевша


У меня от обычных продуктов с химией сиськи растут и менструация начинается. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:26

  дарий написав:Фунай...350 баксов, фигня по той зарплате.
Чистый джапан...
И такие же кондеры у нас в конторе были...
Эх, почти ГОСТ ! :D :wink:

Пам"ятаю. Це звір був, а не телевізор, ніякі перепади в мережі не впливали, хоч інша техніка загинался. Жив би ще довго.... якби не сусіди з ремонтами :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трижды падал у родителей, таки пережил их.
дарий
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