Долярчик Баксик, и шо Вы там на рынке до сих пор страдаете?
..ну тоді місто Лева попереду всієї планети! ПРОДАЮТЬ ЧАС КУРС СУМА 19:42 25,08 8 000 $ 098 xxx-x 5-48 можна частинами, Обмін Валют. Залізничний Вокзал. Цілодобово 19:42 25,08 8 000 $ 067 xxx-x 1-01 можна частинами, Обмін Валют☎️Цілодобово☎️Залізничний Вокзал 19:18 25,08 15 000 $ 066 xxx-x 7-66 ⏰10 -21 Південний, Сихів, Центр, Зелена, Левандівка, АС2 min 500, можно частями, можна частинами https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/lvov/
10 тыщ баксов - хюндай- Харьков- 1 день- 1000 грн- минус транспортные - все одно в шоколаде! А если 20-50 тыщ оных - Безос таки.... А если к нам в колхоз доберетесь, плюс еще 5 коп,т.е. 500 грн на тыще!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 19:29, всього редагувалось 5 разів.
Долярчик написав:Libo ... морква 2 доляри? - то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала!
Це органік вирощена без хімії Звичайна в три рази дешевша
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Не грузятся фотки … Но если верите без фоток диктую … Буряк - $1.99 за фунт Капуста - $1.99 за фунт Картошка - $1.49 за фунт Цибуля - $1.29-$1.49 за фунт Помидоры -$2.99 за фунт Персики/нектаринки -$2.99 за фунт Кавун (маленький без семян) - $5.49 за штуку Вырезанная середина кавуна - $13.65 за 4 фунта Яблоки Honeycrisp - $2.99 за фунт
Это гастроном на Фогги-Боттом. Рядом с госдепом. А еще ближайший и в пешей доступности до Белого дома, администрации президента, министерства финансов и штаб-квартиры ФРС. Мы с лучшими людьми Америки должны питаться нормальными и экологически чистыми продуктами. WholeFoods Market называется. Сильпо или Ла-Сильпо по вашему и по вашим стандартам. Очень похожи. Только в Сильпо всё вкуснее...