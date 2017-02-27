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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 20:00
Ukrainian написав:
Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея
Планшет Аппл Китай
Ноутбук комплектация Тайланд и Малайзия сборка китайцы
По одежде в лидирует Турция, по обуви как ни странно Украина. Китаем и не пахнет.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:01
Ukrainian написав: холява написав:
Был я намедни в критикуемом Вами Китае.
Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию
Привет .
Был в провинции...
...грушевый и яблочный сад накрыты сеткой и КАЖДЫЙ ,КАЖДЫЙ, плод в бумажном , проветриваемом кулечке.
Люди очень доброжелательные !
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ
вольный перевод - черт заморский
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холява
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:05
Libo написав:
У меня от обычных продуктов с химией сиськи растут и менструация начинается.
А запах чужих мужских носков ещё не вызывает возбуждение? ))
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:11
дарий написав: Libo написав:
Не грузятся фотки …
Но если верите без фоток диктую …
Буряк - $1.99 за фунт
Капуста - $1.99 за фунт
Картошка - $1.49 за фунт
Цибуля - $1.29-$1.49 за фунт
Помидоры -$2.99 за фунт
Либо, а мона без фунтов?
Понимаю,Вы, как старый прапор, забыли про гр. и кг....
это,грубо,на 3 умножать?
Легко запомнить - одна поллитра. Фунт - 453 наших грамма ...
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Libo
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:24
холява написав:
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ
вольный перевод - черт заморский
Ну конечно шарахались. Они уже ваши трюки знают …
- Мальчик/девочка/, пошли со мной в гостиницу, я там дам тебе полизать сладкую конфетку...
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Libo
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:29
flyman написав:
лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.
А в Китая и США долг внешний большой
И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.
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proftpd66
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:37
Гурман написав: Libo написав:
У меня от обычных продуктов с химией сиськи растут и менструация начинается.
А запах чужих мужских носков ещё не вызывает возбуждение? ))
Гурману плюс поставил!
Эстет, однако.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 25 сер, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:42
[quote="4733162:Zebra"]По одежде в лидирует Турция, по обуви как ни странно Украина. Китаем и не пахнет.
Китаем по обуви пахнет практически в любом магазине...
Хотя, может, это уже наш запах!
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дарий
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Додано: Нед 25 сер, 2019 20:46
Libo написав: холява написав:
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ
вольный перевод - черт заморский
Ну конечно шарахались. Они уже ваши трюки знают …
- Мальчик/девочка/, пошли со мной в гостиницу, я там дам тебе полизать сладкую конфетку...
Потри за собой , ауру портит .
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холява
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:00
proftpd66 написав:
Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.
А в Китая и США долг внешний большой
И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.
Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано.
Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.
И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...
Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ...
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Libo
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