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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1895189618971898>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:00

  Ukrainian написав:Добавлю на тему производства в китае всего и всея
По себе сужу
Одежда Бангладеш, Индия, Канада,США
Обувь Вьетнам, Словения, Германия
Телефон Вьетнам
Часы наручные Малайзия
Телевизор Корея
Планшет Аппл Китай
Ноутбук комплектация Тайланд и Малайзия сборка китайцы

По одежде в лидирует Турция, по обуви как ни странно Украина. Китаем и не пахнет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:01

  Ukrainian написав:
  холява написав:Был я намедни в критикуемом Вами Китае.

Что бы увидеть китай надо ехать в провинцию


Привет .
Был в провинции...
...грушевый и яблочный сад накрыты сеткой и КАЖДЫЙ ,КАЖДЫЙ, плод в бумажном , проветриваемом кулечке.
Люди очень доброжелательные !
....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ

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холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:У меня от обычных продуктов с химией сиськи растут и менструация начинается.
А запах чужих мужских носков ещё не вызывает возбуждение? ))
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:11

  дарий написав:
  Libo написав:Не грузятся фотки …
Но если верите без фоток диктую …
Буряк - $1.99 за фунт
Капуста - $1.99 за фунт
Картошка - $1.49 за фунт
Цибуля - $1.29-$1.49 за фунт
Помидоры -$2.99 за фунт

Либо, а мона без фунтов?
Понимаю,Вы, как старый прапор, забыли про гр. и кг....
это,грубо,на 3 умножать?


Легко запомнить - одна поллитра. Фунт - 453 наших грамма ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:24

  холява написав:....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ

вольный перевод - черт заморский


Ну конечно шарахались. Они уже ваши трюки знают …
- Мальчик/девочка/, пошли со мной в гостиницу, я там дам тебе полизать сладкую конфетку... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:29

  flyman написав:
  Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни.
Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)


лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай


Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.

А в Китая и США долг внешний большой :!: И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:37

  Гурман написав:
  Libo написав:У меня от обычных продуктов с химией сиськи растут и менструация начинается.
А запах чужих мужских носков ещё не вызывает возбуждение? ))


Гурману плюс поставил! :D
Эстет, однако.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="4733162:Zebra"]По одежде в лидирует Турция, по обуви как ни странно Украина. Китаем и не пахнет.

Китаем по обуви пахнет практически в любом магазине...
Хотя, может, это уже наш запах!

 
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:46

  Libo написав:
  холява написав:....ни один ребенок не взял у меня конфету ------
------ЛАОВАЙ

вольный перевод - черт заморский


Ну конечно шарахались. Они уже ваши трюки знают …
- Мальчик/девочка/, пошли со мной в гостиницу, я там дам тебе полизать сладкую конфетку... :oops:


Потри за собой , ауру портит .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:00

  proftpd66 написав:Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.

А в Китая и США долг внешний большой :!: И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.


Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано.
Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.

И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...

Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ... :?
Libo
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