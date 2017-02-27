proftpd66 написав:Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.
А в Китая и США долг внешний большой И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.
Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано. Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.
И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...
Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ...
Ваши высказывания здорово напоминают поведение одного .п..и...зданутого президента ...
Libo написав:Подтверждаю и уточняю следующее. Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД! Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене. Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте. Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум. Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
Какие Китай и РФ в Гренландии?? Дания - страна НАТО с 1949-го в составе контентальной территории, Гренландии и Фарерских островов!
Более того - с 1952-го года на территории Гренландии находится военная база США Thule, печально известная разбившимся стратегическим бомбардировщиком B-52 c ядерным оружием на борту.
PS: кто плюсует эту дичь - сколько для этого интеллекта нужно?..
дарий написав:Согласен! Будущее за Зачепиловкой и Мечебиловым. (это далеко не самые громкие названия у нас). Меня, правда, больше возбуждает Папуа Новая Гвинея... Но я себя сдерживаю...
Папуа Новая Гвинея возбуждает всех, кто видел Аризонские сны. Либо, американцы твои как были недотепами, так и остались. Это они на общем фоне идиотов нормально смотрятся. Следующий прорыв сделает страна, которая возведет человеческие отношения в абсолют. Смешно?.. Это неизбежно) Ресурс, который лежит под ногами. Кстати, тебе не говорили, что СССР был одним из таких экспериментов?..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 25 сер, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
дарий написав:Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?
Курс де? МБ чи готівка? Готівка де: Київ, Харків, Львів, Коломия, Берегово? Враховуючи, що платити за ОВДП треба у середу а мінфін любить порубати заявки з надто високими запитами по відсотках, то у вівторок можуть не зливатися а чекати результатів. А от в середу, якщо шестирічок раптом хоча б з 10 млрд... Думаю, маємо шанс на МБ сходити в ці два дні ближче до 24,9. Готівка як де, але є шанс побачити 25. Чи ні?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.