Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!

Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.

Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.

Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.

Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.

Какие Китай и РФ в Гренландии?? Дания - страна НАТО с 1949-го в составе контентальной территории, Гренландии и Фарерских островов!



Более того - с 1952-го года на территории Гренландии находится военная база США Thule, печально известная разбившимся стратегическим бомбардировщиком B-52 c ядерным оружием на борту.



Сподіваюсь, Вам не забракне інтелекту скористатися пошуком Google. Наприклад:

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46386867

