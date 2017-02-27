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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1896189718981899>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Согласен! Будущее за Зачепиловкой и Мечебиловым.
(это далеко не самые громкие названия у нас). :lol:
Меня, правда, больше возбуждает Папуа Новая Гвинея...
Но я себя сдерживаю... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:14

  Libo написав:
  proftpd66 написав:Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.

А в Китая и США долг внешний большой :!: И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.


Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано.
Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.

И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...

Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ... :?


Ваши высказывания здорово напоминают поведение одного .п..и...зданутого президента ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:17

  zРадио написав:
  Libo написав:Подтверждаю и уточняю следующее.
Китайцы очень активно пытались залезть в Гренландию и предлагали построить там 3 (три!) аэродрома со свободным доступом для себя и своими объектами. И это в получасе лёта до Канады и в зоне действия НОРАД!
Ну а первая ласточка прилетела еще раньше из России. РФ для отвлечения внимания пугала США ракетами средней дальности в Никарагуа, Венесуэле и других потенциальных точках на юге, а сама скрытно и активно прорабатывала тему залезть в Гренландию под видом аренды территорий для арктического освоения, научной и экономической деятельности как на Шпицбергене.
Именно сейчас, после развала Договора о РСМД, Трамп наехал на Данию. А по сути это мессидж русским: вы испугались и не допустили наших ракет в Крыму, мы не допустим ваши в Гренландии. И если что, то тоже заберем её себе. Не мечтайте.
Я считаю, что забрать Гренландию Трампу надо прямо сейчас и в срочном порядке. Пообещать каждому жителю по лимону, по даче на Флориде и референдум.
Гренландия - это достояние Америки. Европа тут ни при чем.
8) 8) 8)


Какие Китай и РФ в Гренландии?? :shock: Дания - страна НАТО с 1949-го в составе контентальной территории, Гренландии и Фарерских островов!

Более того - с 1952-го года на территории Гренландии находится военная база США Thule, печально известная разбившимся стратегическим бомбардировщиком B-52 c ядерным оружием на борту.

PS: кто плюсует эту дичь - сколько для этого интеллекта нужно?..

Сподіваюсь, Вам не забракне інтелекту скористатися пошуком Google. Наприклад:
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-46386867
How Greenland could become China's Arctic base
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява вернулся из Поднебесной не очень добрым...
Шото пошло не так?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:25

дарий
Брат , все нормально.
Поднебесная , которую я обожаю , очень хорошо развивается !
Я ей очень Благодарен за помощь в обучении дочери !

Просто , в силу знаний , не люблю инсинуаций.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:36

  дарий написав:Согласен! Будущее за Зачепиловкой и Мечебиловым.
(это далеко не самые громкие названия у нас). :lol:
Меня, правда, больше возбуждает Папуа Новая Гвинея...
Но я себя сдерживаю... :mrgreen:

Папуа Новая Гвинея возбуждает всех, кто видел Аризонские сны. :arrow:
Либо, американцы твои как были недотепами, так и остались. Это они на общем фоне идиотов нормально смотрятся.
Следующий прорыв сделает страна, которая возведет человеческие отношения в абсолют. Смешно?.. Это неизбежно) Ресурс, который лежит под ногами. Кстати, тебе не говорили, что СССР был одним из таких экспериментов?..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 25 сер, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

американцы твои как были недотепами, так и остались.
Были б мои...а так...
Либо - скажи...Достали ваши недотепы (Задорного на них нет,царство небесное.)

Следующий прорыв сделает страна, которая возведет человеческие отношения в абсолют.

Не секрет? Какая?
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:40

  дарий написав:американцы твои как были недотепами, так и остались.
Были б мои...а так...

Следующий прорыв сделает страна, которая возведет человеческие отношения в абсолют.

Не секрет? Какая?

Не секрет. Любая

Дарий, сорри, я Либо насчет американцев писал
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 25 сер, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:41

  дарий написав:Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?

Курс де? МБ чи готівка? Готівка де: Київ, Харків, Львів, Коломия, Берегово?
Враховуючи, що платити за ОВДП треба у середу а мінфін любить порубати заявки з надто високими запитами по відсотках, то у вівторок можуть не зливатися а чекати результатів. А от в середу, якщо шестирічок раптом хоча б з 10 млрд...
Думаю, маємо шанс на МБ сходити в ці два дні ближче до 24,9. Готівка як де, але є шанс побачити 25.
Чи ні?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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