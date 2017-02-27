Ви при своєму розумі?
Які шестирічки? які 10 мільярдів? які 24,9...?! Ви що не бачите, що у світі коїться? Дивіться завтра зранку на скільки впаде нафта, а вже потім проґнозуй..те!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:46
Ви при своєму розумі?
Які шестирічки? які 10 мільярдів? які 24,9...?! Ви що не бачите, що у світі коїться? Дивіться завтра зранку на скільки впаде нафта, а вже потім проґнозуй..те!!
Востаннє редагувалось asti в Нед 25 сер, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы бы еще Крыжополь озвучили...
За Берегово спасибо!
Нал. щас пляшет чисто от безнала.
Вашим аргументам уважуха. Мабуть, так и буде.
это Оресту.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:49
Называй американцев как угодно, но пока рядом с ними никто не стояло.
Про СССР как эксперимент я тут говорил много раз. Эксперимент с треском провалился, его масоны навсегда закрыли. Абсолюту в человеческих отношениях нас учил еще Джизис, но мы пока предпочитаем как и две тысячи лет назад бухать, ходить по бабам и в казино, тырить и ругаться матом. Пока все попытки тщетны.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Заметьте, можем же нормально общаться и без цензоров...
ДС, взирая сверху,надеюсь, доволен.
Очень хочется верить.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:18
А то Вы не знаете, что это всё гривне пофигу...
Массоны сделали ставку на гривну,теперь не отвертеться, дорога только на укрепление
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24
КуЕ-4 уже стартовало?
Интересно, что на этой неделе, впервые после окончания QE в конце 2014 года, казначейские облигации Федерального резерва выросли *на балансе* (жёлтые столбцы ниже). Увеличение на 8 миллиардов долларов - это первое, что произошло после окончания QE почти 5 лет назад, и это произошло после того, как QT (количественное ужесточение) замедлилось с середины 2019 года. Однако резкое увеличение казначейских запасов все еще немного шокирует. Не могу сказать, был ли это один раз ... но это заслуживает немного большего внимания.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24
Как говорил мне один знакомый валютчик - ничего не может вечно падать или подниматься...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:29
Грех жаловаться на погоду! У нас во Львове до официального лета -1 июня, каждый день валил дождь то сильный то слабый и на термометрах было то 13 то 15 ... Да и летом дождя хватало духоту и жару тоже не отменяли у нас вообще тропическая погода до 17:00 +30 с относительной влажность ю по ощущениях до 90%-100% пот с тела не испаряеться , а с 15-17 часик ливня или пару суток как из ведра, потом опять 30... Тропики одним словом. И лето началось только 1 червня до этого в шапках некоторые ходили.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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