Додано: Нед 25 сер, 2019 22:29

Starikan написав: Долярчик написав: ... еееехххххх, таке сьогодні наше круте свято!

... такий сьогодні солодкий курс #самоїкрасивої!

- а ви щось сидите тут майже всі з кислими обличчями і очікуєте краха/кризи....

... еееехххххх...... - "а за вікном, майже весна!"©®™ ... еееехххххх, таке сьогодні наше круте свято!... такий сьогодні солодкий курс #самоїкрасивої!- а ви щось сидите тут майже всі з кислими обличчями і очікуєте краха/кризи....... еееехххххх...... - "а за вікном, майже весна!"©®™

Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4. Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.

Грех жаловаться на погоду! У нас во Львове до официального лета -1 июня, каждый день валил дождь то сильный то слабый и на термометрах было то 13 то 15 ... Да и летом дождя хватало духоту и жару тоже не отменяли у нас вообще тропическая погода до 17:00 +30 с относительной влажность ю по ощущениях до 90%-100% пот с тела не испаряеться , а с 15-17 часик ливня или пару суток как из ведра, потом опять 30... Тропики одним словом. И лето началось только 1 червня до этого в шапках некоторые ходили.