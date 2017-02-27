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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18971898189919001901>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:46

  orest написав:
  дарий написав:Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?
якщо шестирічок раптом хоча б з 10 млрд...
Думаю, маємо шанс на МБ сходити в ці два дні ближче до 24,9. Готівка як де, але є шанс побачити 25. Чи ні?
Ви при своєму розумі?
Які шестирічки? які 10 мільярдів? які 24,9...?! Ви що не бачите, що у світі коїться? Дивіться завтра зранку на скільки впаде нафта, а вже потім проґнозуй..те!!
Востаннє редагувалось asti в Нед 25 сер, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы бы еще Крыжополь озвучили...
За Берегово спасибо!
Нал. щас пляшет чисто от безнала.
Вашим аргументам уважуха. Мабуть, так и буде.
это Оресту.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 25 сер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:49

  Навуходоносор написав:Либо, американцы твои как были недотепами, так и остались. Это они на общем фоне идиотов нормально смотрятся.
Следующий прорыв сделает страна, которая возведет человеческие отношения в абсолют. Смешно?.. Это неизбежно) Ресурс, который лежит под ногами. Кстати, тебе не говорили, что СССР был одним из таких экспериментов?..


Называй американцев как угодно, но пока рядом с ними никто не стояло.
Про СССР как эксперимент я тут говорил много раз. Эксперимент с треском провалился, его масоны навсегда закрыли. Абсолюту в человеческих отношениях нас учил еще Джизис, но мы пока предпочитаем как и две тысячи лет назад бухать, ходить по бабам и в казино, тырить и ругаться матом. Пока все попытки тщетны. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заметьте, можем же нормально общаться и без цензоров...
ДС, взирая сверху,надеюсь, доволен.
Очень хочется верить.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:18

  asti написав:
  orest написав:
  дарий написав:Тада ок. Кто шо по курсу ставит на вторник послеобед?
якщо шестирічок раптом хоча б з 10 млрд...
Думаю, маємо шанс на МБ сходити в ці два дні ближче до 24,9. Готівка як де, але є шанс побачити 25. Чи ні?
Ви при своєму розумі?
Які шестирічки? які 10 мільярдів? які 24,9...?! Ви що не бачите, що у світі коїться? Дивіться завтра зранку на скільки впаде нафта, а вже потім проґнозуй..те!!


А то Вы не знаете, что это всё гривне пофигу... :mrgreen:
Массоны сделали ставку на гривну,теперь не отвертеться, дорога только на укрепление :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24

  Навуходоносор написав:Папуа Новая Гвинея возбуждает всех, кто видел Аризонские сны. :arrow:



Нас весь день возбуждают разные и многие. Мы часто стрибаем с ними в гречку. Но все равно у каждого есть одна самая дорогая и близкая ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24

КуЕ-4 уже стартовало?
Интересно, что на этой неделе, впервые после окончания QE в конце 2014 года, казначейские облигации Федерального резерва выросли *на балансе* (жёлтые столбцы ниже). Увеличение на 8 миллиардов долларов - это первое, что произошло после окончания QE почти 5 лет назад, и это произошло после того, как QT (количественное ужесточение) замедлилось с середины 2019 года. Однако резкое увеличение казначейских запасов все еще немного шокирует. Не могу сказать, был ли это один раз ... но это заслуживает немного большего внимания.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:24

Как говорил мне один знакомый валютчик - ничего не может вечно падать или подниматься...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:29

  Starikan написав:
  Долярчик написав:... еееехххххх, таке сьогодні наше круте свято!
... такий сьогодні солодкий курс #самоїкрасивої!
- а ви щось сидите тут майже всі з кислими обличчями і очікуєте краха/кризи.... :roll:
... еееехххххх...... - "а за вікном, майже весна!"©®™ :)

Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.

Грех жаловаться на погоду! У нас во Львове до официального лета -1 июня, каждый день валил дождь то сильный то слабый и на термометрах было то 13 то 15 ... Да и летом дождя хватало духоту и жару тоже не отменяли у нас вообще тропическая погода до 17:00 +30 с относительной влажность ю по ощущениях до 90%-100% пот с тела не испаряеться , а с 15-17 часик ливня или пару суток как из ведра, потом опять 30... Тропики одним словом. И лето началось только 1 червня до этого в шапках некоторые ходили.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:38

Юань уже 7.18 за доллар.

То ли дело гривнушка :)
Кагбэ не сходила по пути Аргентины
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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