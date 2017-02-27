Libo написав:

proftpd66 написав: Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.



А в Китая и США долг внешний большой И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко. Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.А в Китая и США долг внешний большойИ в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.

Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано.Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ...