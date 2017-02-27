proftpd66 написав:Японцы говорят что будет Япония, потому что гос долг стоит обслуживать 0% в Иене. т.е. его нет со всем. И 97% долга внутренний, гос банки, приватный сектор, пенсия, корпорация. Примерно, так как в Украине.
А в Китая и США долг внешний большой И в Китае еще плановая экономика. В ручную регулируется, может захлопнутся жестко.
Рывок будет сделан США. И госдолг тут ни при чем. Экономический рывок сделают мозги. Я тут общаюсь с одним великим философом, к которому прислушиваются лидеры ведущих стран мира. Он их предупреждает, мозги людей в зажратых развитых странах не напрягаются, атрофируются и не способны продуцировать эфективные идеи. У них нет мотивации выживания. Все нормировано, зарегулировано, предписано и гарантировано. Иное дело в развивающихся странах. Там мозги работают лихорадочно. Как выжить, как прокормиться, где заработать, у кого украсть, кого кинуть, что замутить ... Ну все как у вас в Украине.
И только Америка понимает это и занимается селекцией мозгов в развивающихся странах. Львиная доля самых перспективных американских стартапов и прочих венчурных компаний принадлежит иммигрантам. Т.е. Америка занимается селекцией самых перспективных идей именно в других странах. Хорошо, когда появляются свои. Но еще лучше выдергивать лучших из других стран. И в этом она впереди планеты всей ...
Япония же ортодоксальная и консервативная страна. Они пока держатся на своих мозгах, которые тоже уже в процессе деградации. Ничего у них не получится. Не той тепер Токио, Нагасака не та ...
Спасибо за ответ .
Китайцы и особенно Японцы так же не дураки Приватные Японские накопления равняются 10трлр $ . Это больше чем гос долг США или его половина. Можно просто вкладывать в другие государства которые будут выплачивать %.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 25 сер, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:Китайцы и особенно Японцы так же не дураки Приватные Японские накопления равняются 10трлр $ . Это больше чем гос долг США. Можно просто вкладывать в другие государства которые будут выплачивать %.
Например? ОВГЗ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Это у вас во Львове, а в Харькове уже 2 месяца за +30 (с недельным перерывом в июле) практически без дождей. И так уже года 3-4.
У Львові найхолодніше і наймокріше літо порівняно з іншими містами в Україні. 2 тижні без дощу буває вкрай рідко. Зате долар можна дешевше влітку купити на 5-10 коп ніж в тому ж Києві чи Харкові.
Еще есть одно наблюдение , это то как на Украину сделали атаку биологическим оружием пару тройку лет назад , не смейтесь угроза очень страшная до сих пор не понятно как бороться - Испанские слизни , появились пару лет назад, жрут абсолютно все органическое - все растения без разбору в том числе и сельско-хозяйственные , крайне стойки к пестицидам ( можно конечно , но после такого количества пестецидов останеться выжженая земля ), естественных врагов нету , а те что есть уничтожаються людми ( ужы змеи ,пауки хишные и жабы) , ведение частного домашнего сельского хозяйства очень утруднено - практически не возможно,И спанске слизни сжырают все , размножаються очень быстро , любят как раз тропический влажный климат от чего я и вспомнил. Кто эту заразу завез вопрос открытый ,но она прижилась , жрет любую органику даже своих дохлых размазаных сородичей , гермафродиты 1 особина дает 500 штук потомства и никто не жрет эту гадость (слизней). Как бороться никто не знает , ужей разводить не дадут ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 25 сер, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни. Все течет, все меняется, все изменится. Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
Ще раз - послухайте Степана Генадійовича Демуру. Якщо коротко Китай це витвір США, Китай це проект США по переносу тупої роботи від американців до китайців, розум мозок це США,без США не буде Китаю. Китай похідне від США , якби на прикладі Китай це моторний відділ коробля, машинний зал, а США це палуба каюти капітанський місток корабля, в моторному відсіку в машинному залі кидають лопатою вугілля в котел , але котел турбіну будували по кресленнях і з розпорядження інженерів.Китай не має наукового потенціалу наукових розробок , все що оже китай це спробувати зробити репліку копію. Чому найкращі авто рахувались: Tesla, ford (linkoln), bmw, toyota, ferrari, porche , lamborgini, bugatti, nissan, mercedes,( пишу по памяті вибачаюсь за помилки) ...прошу помітити жодного бренду з піднебесної.... навіть про корейців щось чути з їх хундаями, кіа, в той же час нема жодного китайського авто бренду який би можна було поставити в цей ряд. Літаки боїнг аеробус міг су ту f16 стелс .... І можна продовжувати довго жодного китайського не вкраденого у інших самобутнього бренду...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
дарий написав:2805 Вернем Петю? Не исключено. Вопрос - что изменится?
Вполне возможно следующим будет петя ! С витей ужетак было кучма - хотел дать власть вите ( может не хотел а заставили не суть) была оранжевая революция против Вити и у народа очень короткая память после Ющенка выбрали витю... Я был в шоке... такой народ с такой короткой памяттю (если так меняет кардинально выбор) заслуживает и витю и зе и петю.... Мне что то подсказывает что и сейчас симпатиков вити дохрена: курс па восемь газ бесплатно,. Так что петя вполне вариант после Зе , но тогда точно надо будет валить хоть в гондурас .... Ибо я разочарован в народе им только церковь и бухать после церкви... Вот почему мне хотелось бы верить Libo так как нас (Украину) имхо спасет только внешнее упавление масонами америанцами кем угодно цивилизованным , только не русским ..обидно что мы станем колонией , но лучьше уж так чем никак ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 25 сер, 2019 23:51, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:Libo ... морква 2 доляри? - то, навіть, наша цибуля навесні стільки не коштувала!
Це органік вирощена без хімії Звичайна в три рази дешевша
С т.зрен. химической науки, "органические вещества" - это, в первую очередь, вещества на базе циклических углеводородов. Сиречь, нефть, бензин, полиэтилен, полипропилен и куча других пластиков и "поли". Боже вас упаси от такой морковки ))))
Libo написав:Для лучшего понимания сути торговых войн, диалектики и философии нашей жизни. Все течет, все меняется, все изменится. Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
лідерство Америки закінчиться через 5-10 років, коли економікою №1 стане Китай
Ще раз - послухайте Степана Генадійовича Демуру. Якщо коротко Китай це витвір США, Китай це проект США по переносу тупої роботи від американців до китайців, розум мозок це США,без США не буде Китаю. Китай похідне від США , якби на прикладі Китай це моторний відділ коробля, машинний зал, а США це палуба каюти капітанський місток корабля, в моторному відсіку в машинному залі кидають лопатою вугілля в котел , але котел турбіну будували по кресленнях і з розпорядження інженерів.Китай не має наукового потенціалу наукових розробок , все що оже китай це спробувати зробити репліку копію. Чому найкращі авто рахувались: Tesla, ford (linkoln), bmw, toyota, ferrari, porche , lamborgini, bugatti, nissan, mercedes,( пишу по памяті вибачаюсь за помилки) ...прошу помітити жодного бренду з піднебесної.... навіть про корейців щось чути з їх хундаями, кіа, в той же час нема жодного китайського авто бренду який би можна було поставити в цей ряд. Літаки боїнг аеробус міг су ту f16 стелс .... І можна продовжувати довго жодного китайського не вкраденого у інших самобутнього бренду...
Великобритания на сегодня утратила всю свою автомобильную промышленность. Такие супер-благополкчные страны, как Швейцария, Норвегия, Дания, Финляндия - никогда ее и не имели. Аналогично и с самолётами. Короче, плохой критерий