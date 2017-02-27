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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1898189919001901

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:28

  Alex2007 написав:Массоны сделали ставку на гривну,теперь не отвертеться, дорога только на укрепление :lol:


Масони не роблять ставок, вони будують казіно :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:39

  Libo написав:
  proftpd66 написав:Китайцы и особенно Японцы так же не дураки :) ,
хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами

Как только в Китае или в Японии повяляется не дурак, он сразу же перебирается в Америку. Это особенность Америки - тут собираются не дураки со всего мира. 8)

хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 23:44

  juristkostya написав:Все течет, все меняется, все изменится. :idea:
Вечным и неизменным останутся только папский престол, масоны и лидерство Америки.
8) 8) 8)



Ще раз - послухайте Степана Генадійовича Демуру. Якщо коротко Китай це витвір США, Китай це проект США по переносу тупої роботи від американців до китайців, розум мозок це США,без США не буде Китаю. Китай похідне від США , якби на прикладі Китай це моторний відділ коробля, машинний зал, а США це палуба каюти капітанський місток корабля, в моторному відсіку в машинному залі кидають лопатою вугілля в котел , але котел турбіну будували по кресленнях і з розпорядження інженерів.Китай не має наукового потенціалу наукових розробок , все що оже китай це спробувати зробити репліку копію. Чому найкращі авто рахувались: Tesla, ford (linkoln), bmw, toyota, ferrari, porche , lamborgini, bugatti, nissan, mercedes,( пишу по памяті вибачаюсь за помилки) ...прошу помітити жодного бренду з піднебесної.... навіть про корейців щось чути з їх хундаями, кіа, в той же час нема жодного китайського авто бренду який би можна було поставити в цей ряд. Літаки боїнг аеробус міг су ту f16 стелс .... І можна продовжувати довго жодного китайського не вкраденого у інших самобутнього бренду...

Великобритания на сегодня утратила всю свою автомобильную промышленность. Такие супер-благополкчные страны, как Швейцария, Норвегия, Дания, Финляндия - никогда ее и не имели. Аналогично и с самолётами.
Короче, плохой критерий :-)[/quote][/quote]
хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Ще раз - послухайте Степана Генадійовича Демуру


Слухаемо!

Яма, не углубляйтесь..
А то я сам зароюсь туды..... :twisted:
По Степе есть четкий ответ - красивый балабол -да, аналитик грамотный - нет (к сожалению).
Так, как-то. :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 сер, 2019 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:23

  дарий написав:
  yama написав:Ще раз - послухайте Степана Генадійовича Демуру


Слухаемо!

Яма, не углубляйтесь..
А то я сам зароюсь туды..... :twisted:

Да хороший жанр и сбываеться иногда про дойчебанк например степан генадиевич давно давно говорил еще года два три назад.
Слушать читать (сформировашейся личности) можно все , главное уметь фильтровать , иногда и какое то СТБ , РЕН-ТВ послушать можно поугорать = посмеяться . А у Степана иногда пробиваються интересные мысли, жанр тот же что и у Libo . И засыпаю я под его лекции хорошо и настроение поднимает :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сбываеться пишется без мягкого знака..
Но то таке.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:36

ДЕЖАВЮ 2008

о, пошел загон от экспертов.

продавайте по 24,9, а то скоро будет по 20! :lol:

В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при быстром открытии рынка земли за гривну, а это совершенно недооценный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:37

  дарий написав:сбываеться пишется без мягкого знака..
Но то таке.

Учтем пару фактов 1) русский язык в школе мне не преподавали 2) среда - Львова украиноязычная , ну в большинстве , русский конечно слышно на улицах , но не так массово как в других частях Украины. Так что русский язык я учил сам в основном в интернете с помощью проверки грамматики ну и книги читал, а так как проверялки граматики на планшете я не установил, то такая мелкая ошибка мне льстит , на нее даже коренные русские попадаються . :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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