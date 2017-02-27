Масони не роблять ставок, вони будують казіно
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:28
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:39
хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 25 сер, 2019 23:44
Великобритания на сегодня утратила всю свою автомобильную промышленность. Такие супер-благополкчные страны, как Швейцария, Норвегия, Дания, Финляндия - никогда ее и не имели. Аналогично и с самолётами.
Короче, плохой критерий [/quote][/quote]
хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Слухаемо!
Яма, не углубляйтесь..
А то я сам зароюсь туды.....
По Степе есть четкий ответ - красивый балабол -да, аналитик грамотный - нет (к сожалению).
Так, как-то.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 сер, 2019 00:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:23
Да хороший жанр и сбываеться иногда про дойчебанк например степан генадиевич давно давно говорил еще года два три назад.
Слушать читать (сформировашейся личности) можно все , главное уметь фильтровать , иногда и какое то СТБ , РЕН-ТВ послушать можно поугорать = посмеяться . А у Степана иногда пробиваються интересные мысли, жанр тот же что и у Libo . И засыпаю я под его лекции хорошо и настроение поднимает
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сбываеться пишется без мягкого знака..
Но то таке.
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:36
ДЕЖАВЮ 2008
о, пошел загон от экспертов.
продавайте по 24,9, а то скоро будет по 20!
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:37
Учтем пару фактов 1) русский язык в школе мне не преподавали 2) среда - Львова украиноязычная , ну в большинстве , русский конечно слышно на улицах , но не так массово как в других частях Украины. Так что русский язык я учил сам в основном в интернете с помощью проверки грамматики ну и книги читал, а так как проверялки граматики на планшете я не установил, то такая мелкая ошибка мне льстит , на нее даже коренные русские попадаються .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 26 сер, 2019 04:23
Ну конечно слетай, тем более пока на разведку. Посмотришь, познакомишься, всё просчитаешь и прикинешь, а потом закроешь глаза и представишь, что это всё для тебя надолго или даже навсегда ... И то или иное решение придет само. В Америке трудно первые два года, и только когда привыкнешь и узнаешь все житейские нюансы, поймешь как все удобно тут для человека организовано. А вот язык придется осваивать.
С укропскими тьолками как и в Украине. Также предпочитают не просто ебстанок, а еще в придачу и состоявшегося, симпатичного и интересного ... И уже никакого секса на первом свидании. Пуританские нравы. Это Америка, детка!
Додано: Пон 26 сер, 2019 04:35
Молодец.
Я поддерживаю изучение иностранных языков, сам выучил несколько, но нах тебе сдался этот русский? Бесперспективный. Мне он достался естественно, а тебе стоил усилий. Мог бы вместо этого поганого русского выучить какой-нибудь экзотический и на его знании иметь деньги.
|