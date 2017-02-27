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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 сер, 2019 06:33
yama написав:
хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте
Пока получается неубедительно
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juristkostya
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Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ