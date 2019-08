Libo написав:

sinus написав: zzzzzz написав: Судьба финансовой стабилизации США в руках Китая

Китай выводит торговую войну с США на новый виток

Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенести все производство в США.



Перед вами яркий пример русской дезы.Раскладываю по полочкам.Сначала прямая цитата Трампа:Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing your companies HOME and making your products in the USA."Настоящим нашим крупнейшим американским компаниям приказывается немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе вернуть ваши компании ДОМОЙ и производить вашу продукцию в США.В русской дезе говорится: перенестипрозводство в США. В оригинале, как видите, о переносе ВСЕГО производства в США речь совсем не идет. Говорится о поиске альтернативы и "в том числе" о переносе в США, как об одной из опций. Значит у американских компаний есть и другие опции ... Какие? Ну например перенести производство и в другие страны, с которыми у США нету острых торговых противоречий ...Самое время нам быстренько подсуетится с улучшением инвестиционного климата в Украине и откусить жирный кусок инвестиций от этой американо-китайской склоки.И не постите тут больше информацию из русских СМИ.Они вам постоянно врут. Русские брехуны, сволочи и алкаши.