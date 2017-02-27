yama написав:Так что русский язык я учил сам в основном в интернете с помощью проверки грамматики ну и книги читал, а так как проверялки граматики на планшете я не установил, то такая мелкая ошибка мне льстит , на нее даже коренные русские попадаються .
Молодец. Я поддерживаю изучение иностранных языков, сам выучил несколько, но нах тебе сдался этот русский? Бесперспективный. Мне он достался естественно, а тебе стоил усилий. Мог бы вместо этого поганого русского выучить какой-нибудь экзотический и на его знании иметь деньги.
та от дивно, чувак вивчив єзиг, шоби с школоло помилками писати на форумі... якщо не годен, пиши українською, або суржиком, тут свої, поймуть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Судьба финансовой стабилизации США в руках Китая Китай выводит торговую войну с США на новый виток Он заявил, что "великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю", и призвал их перенестивсе производство в США.
Перед вами яркий пример русской дезы. Раскладываю по полочкам. Сначала прямая цитата Трампа:
Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing your companies HOME and making your products in the USA."
Настоящим нашим крупнейшим американским компаниям приказывается немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе вернуть ваши компании ДОМОЙ и производить вашу продукцию в США.
В русской дезе говорится: перенести ВСЁ прозводство в США. В оригинале, как видите, о переносе ВСЕГО производства в США речь совсем не идет. Говорится о поиске альтернативы и "в том числе" о переносе в США, как об одной из опций. Значит у американских компаний есть и другие опции ... Какие? Ну например перенести производство и в другие страны, с которыми у США нету острых торговых противоречий ... Самое время нам быстренько подсуетится с улучшением инвестиционного климата в Украине и откусить жирный кусок инвестиций от этой американо-китайской склоки. И не постите тут больше информацию из русских СМИ. Они вам постоянно врут. Русские брехуны, сволочи и алкаши.
Я понял еще 10 лет назад что русским СМИ нельзя доверять и нужно самому все читать в первоисточнике. Также не доверяю русским переводам хоть литературным произведениям, хоть каким-либо другим. Все перекручивают и подают информацию как им выгодно. К сожалению процент нашей "элиты" которая может читать хотя-бы англоязычные источники а не черпает г*** с русских помоек ничтожно мал, я думаю 2-3 %. Поэтому так и живем.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
zzzzzz написав:Доброе утро. Золото - 1552 амерские 30-летки уже дают доходность менее 2% - 1,94% USD/CNY 7,147 ( +0,77% )
і шо? крос курс до євро 1,15 ... і?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Золото - 1552 амерские 30-летки уже дают доходность менее 2% - 1,94% USD/CNY 7,147 ( +0,77% )
При этом, как ни странно, руда практически не отреагировала на эскалацию - дежурные - 2%, и цена 91 за тонну, я думал упадут процентов на 8 минимум. Да и Шанхайский индекс всего - 1%. Что же это получается - не испугать китайцев пошлинами?!
yama написав:хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте Пока получается неубедительно
Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
flyman написав:та от дивно, чувак вивчив єзиг, шоби с школоло помилками писати на форумі... якщо не годен, пиши українською, або суржиком, тут свої, поймуть.
а давай не будемо везтись на старий політичний трюк, як поділ України і українців за мовною ознакою ? Перший другий третій сорт українців за мовною ознакою . Це "хороша" примітивна політична стратегія , яка на вашому прикладі і далі впливає на "не окрепшие умы". Згадаємо про Бельгію де номінально існує певна нелюбов , але фактично це не заважає їм жити у злагоді . Чому ви взяли що я вчив тільки російську ? Я вчив і знав мову не слов'янської групи на доволі пристойному рівні intermediate, але не стала в нагоді і тому забулась . А моє знання російської дозволило мені НЕ виділятися в РФ навіть акцентом , тобто за пару днів адаптації мене вже не відрізняли від місцевого. На той короткий момент між у Україною і Росією були - "мір жвачка дружба"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html