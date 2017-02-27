Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:20
zzzzzz написав: asti написав:
Что же это получается - не испугать китайцев пошлинами?!
Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
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asti
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:25
asti написав: zzzzzz написав: asti написав:
Что же это получается - не испугать китайцев пошлинами?!
Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
А 4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:32
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:
Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
5 лет назад за евро давали 1,4 доллара, а сейчас 1,1 - это -27% и ничего. А ведь экономика еврозоны крупнейшая в мире, если я не ошибаюсь/)
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asti
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:38
yama написав: juristkostya написав: yama написав:
хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте
Пока получается неубедительно
Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.
Компас не канает?
))))
Если серьёзно, то "не важно, что вы производите - важно, как вы это продаете".
juristkostya
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:43
asti в 2014 ЕС запустили очередное ку-ку , ЕЦБ начал вливать бабло в экономику ЕС , евры начали печатать что-бы запустить экономику, вот и обвалилась евра. В Китае ситуация другая, там девальвируют юань что-бы сохранить положительный баланс по торговому счету.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:47
Это график евро/доллар за 10 лет примерно. Обратите внимание: после нескольких лет колебаний в диапазоне 1,2 - 1,5 курс евро всего за год обвалился с 1,4 до 1,05 и после этого не отстрелил вверх как многие, возможно, ожидали, а ещё два с половиной года болтался на дне в более узком диапазоне 1,05 - 1,15... Тоже самое может быть и с гривней.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:00
juristkostya написав: yama написав:
хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте
Пока получается неубедительно
На такому рівні?.. Китайці - тупі чурки
Так переконливо?..
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:13
zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
Юань уже 7.18 за доллар.
То ли дело гривнушка
Кагбэ не сходила по пути Аргентины
Гривна и золото - активы спасения. Затем идет доллар. Евры, йены, франки - на худой конец (если уже гривна и золото есть в портфеле).
А ОВГЗ от Маркаровой - это как американские трежеря, только доходней. Видели, какой спрос нерезов на них - институционалы гребут, хеджируются...
PS: извините - решил и себя попробовать в жанре валютного фэнтези
Я бы сказал, что гривна ближе к биткоину.
Непонятно что, но пипл готов платить за это деньги, и цена со временем меняется, несмотря на отсутствия применения в реальной жизни.
Можно ещё сравнить с мавро
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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