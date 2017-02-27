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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1900190119021903

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 305
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:20

  zzzzzz написав:
  asti написав:Что же это получается - не испугать китайцев пошлинами?!

Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:25

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  asti написав:Что же это получается - не испугать китайцев пошлинами?!

Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...

А 4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:32

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Китай девальвирует свою валюту что-бы сохранять экспорт.
В начале года курс был 6,95 а сейчас - 7,14. Что же это за девальвация такая?! Так, рябь на воде...
4 года назад курс был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.
5 лет назад за евро давали 1,4 доллара, а сейчас 1,1 - это -27% и ничего. А ведь экономика еврозоны крупнейшая в мире, если я не ошибаюсь/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:38

  yama написав:
  juristkostya написав:
  yama написав:хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите

В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте :-)
Пока получается неубедительно
Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.

Компас не канает? ;-)))))

Если серьёзно, то "не важно, что вы производите - важно, как вы это продаете".
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:43

asti

в 2014 ЕС запустили очередное ку-ку , ЕЦБ начал вливать бабло в экономику ЕС , евры начали печатать что-бы запустить экономику, вот и обвалилась евра.

В Китае ситуация другая, там девальвируют юань что-бы сохранить положительный баланс по торговому счету.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:47

Зображення Это график евро/доллар за 10 лет примерно. Обратите внимание: после нескольких лет колебаний в диапазоне 1,2 - 1,5 курс евро всего за год обвалился с 1,4 до 1,05 и после этого не отстрелил вверх как многие, возможно, ожидали, а ещё два с половиной года болтался на дне в более узком диапазоне 1,05 - 1,15... Тоже самое может быть и с гривней.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:00

  juristkostya написав:
  yama написав:хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите

В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте :-)
Пока получается неубедительно


На такому рівні?.. Китайці - тупі чурки :) Так переконливо?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:13

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Юань уже 7.18 за доллар.

То ли дело гривнушка :)
Кагбэ не сходила по пути Аргентины


Гривна и золото - активы спасения. Затем идет доллар. Евры, йены, франки - на худой конец (если уже гривна и золото есть в портфеле).

А ОВГЗ от Маркаровой - это как американские трежеря, только доходней. Видели, какой спрос нерезов на них - институционалы гребут, хеджируются...

PS: извините - решил и себя попробовать в жанре валютного фэнтези :mrgreen:

Я бы сказал, что гривна ближе к биткоину.

Непонятно что, но пипл готов платить за это деньги, и цена со временем меняется, несмотря на отсутствия применения в реальной жизни.

Можно ещё сравнить с мавро
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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