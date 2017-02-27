По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:51
Читайте Трампа! (в твиттере)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та зачитываюсь уже,блин...
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20
Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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