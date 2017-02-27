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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1901190219031904

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:51

  дарий написав:По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
Читайте Трампа! (в твиттере)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:D Та зачитываюсь уже,блин...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20

  дарий написав::D Та зачитываюсь уже,блин...
Та не вы одни... :D :D
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20

  orest написав:....
- Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
.....

Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:21

  ЛАД написав:
  orest написав:Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
.....
Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Евробонды продавал давиче...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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