Додано: Пон 26 сер, 2019 12:41

serega_rubin написав: yama написав: Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів. Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.

Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое

Забыли самое главное их изобретение - бумажные деньги. А это, кстати, самое важное изобретение в истории ибо первая в истории абстракция, т.е. реализация того, что не очевидно и не наблюдаемо.Позже абстракции появились и в Европе, воплотившись в математику, астрономию, физику, географию.Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.