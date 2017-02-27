По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:51
Читайте Трампа! (в твиттере)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та зачитываюсь уже,блин...
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20
Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:21
Евробонды продавал давиче...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:35
Робіть висновки, чия економіка ДІЙСНО є найміцнішою в світі
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:38
Попробуйте поступить в Шанхайский институт иностранных языков или в Пекинский университет, на любую специальность .
Или высочайшее знание языка и письма или вы обучаетесь в Украине .
Что бы доступнее о известном
Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?
Зайдите в любой магазин во Львове по продаже телефонов и сравните цену и качество .
Просто нехорошо говорить о ком то плохо не зная сути происходящего или происшедшего.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:41
Забыли самое главное их изобретение - бумажные деньги. А это, кстати, самое важное изобретение в истории ибо первая в истории абстракция, т.е. реализация того, что не очевидно и не наблюдаемо.
Позже абстракции появились и в Европе, воплотившись в математику, астрономию, физику, географию.
Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:42
Уменьшение процентного соотношения не ухудшает и не может ухудшать ситуацию в промышленности. Ухудшение может быть только за счёт физического сокращения экспорта.
Сначала Вы написали о 5 годах.
Теперь уже говорите о 10 годах.
Но началось это всё же, как минимум, лет 25 назад. РФ практически сразу после развала Союза начала стремиться освободиться от зависимости от укр. предприятий. Начиналось это, естественно, с продукции оборонного назначения. Постепенно перечень расширялся.
Статья по Вашей ссылке несколько странная.
Объяснить рост товарообмена с 9 млрд в 2016 до 15 млрд в 2018 "внешними эффектами" вряд ли удастся.
Хотя, согласен, процесс разрыва ускоряется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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