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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19021903190419051906>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:51

  дарий написав:По форексу опять баксик крепнет...
Как-то для меня неожиданно...
Читайте Трампа! (в твиттере)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:D Та зачитываюсь уже,блин...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20

  дарий написав::D Та зачитываюсь уже,блин...
Та не вы одни... :D :D
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:20

  orest написав:....
- Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
.....

Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:21

  ЛАД написав:
  orest написав:Нафтогаз з покупця валюти став продавцем
.....
Откуда у Нафтогаза валюта на продажу?
Евробонды продавал давиче...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:35

  asti написав:
  zzzzzz написав:4 года назад курс [юаня к доллару] был 6 , это почти +20% . И это крупнейшая мировая экономика.

5 лет назад за евро давали 1,4 доллара, а сейчас 1,1 - это -27% и ничего. А ведь экономика еврозоны крупнейшая в мире, если я не ошибаюсь/)


Робіть висновки, чия економіка ДІЙСНО є найміцнішою в світі :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:38

  yama написав:
  juristkostya написав:
  yama написав:хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите

В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте :-)
Пока получается неубедительно
Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.



Попробуйте поступить в Шанхайский институт иностранных языков или в Пекинский университет, на любую специальность .
Или высочайшее знание языка и письма или вы обучаетесь в Украине .
Что бы доступнее о известном https://www.youtube.com/watch?v=Yp5CMW12pCE

Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?
Зайдите в любой магазин во Львове по продаже телефонов и сравните цену и качество .
Просто нехорошо говорить о ком то плохо не зная сути происходящего или происшедшего.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:41

  serega_rubin написав:
  yama написав: Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.

Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое :)

Забыли самое главное их изобретение - бумажные деньги. А это, кстати, самое важное изобретение в истории ибо первая в истории абстракция, т.е. реализация того, что не очевидно и не наблюдаемо.
Позже абстракции появились и в Европе, воплотившись в математику, астрономию, физику, географию.

Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:42

  Starikan написав:
  Shram написав:
  Starikan написав: Не надо демагогии и ссылок на 20 лет, лучше следите за цифрами товарообмена с РФ за последние 5 лет.
Смотрю на цифры товарообмена с РФ за последние 3 года
2016- 9 млрд
2017 - 13 млрд
2018 - 15 млрд


Но это лишь внешний эффект, вызванный сложившейся конъюнктурой на мировых рынках сырья, физически товарооборот продолжает сокращаться.
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-uk ... 06393.html
Сокращается прежде всего процентное соотношение к полному экспорту и импорту Украины.
Особенно это касается экспорта.
И началось это не 20, а около 10 лет назад и, разумеется, усугубилось войной и соответствующими эмбарго с обеих сторон.

Уменьшение процентного соотношения не ухудшает и не может ухудшать ситуацию в промышленности. Ухудшение может быть только за счёт физического сокращения экспорта.

Сначала Вы написали о 5 годах.
Теперь уже говорите о 10 годах.
Но началось это всё же, как минимум, лет 25 назад. РФ практически сразу после развала Союза начала стремиться освободиться от зависимости от укр. предприятий. Начиналось это, естественно, с продукции оборонного назначения. Постепенно перечень расширялся.

Статья по Вашей ссылке несколько странная.
Объяснить рост товарообмена с 9 млрд в 2016 до 15 млрд в 2018 "внешними эффектами" вряд ли удастся.
Хотя, согласен, процесс разрыва ускоряется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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