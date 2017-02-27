yama написав:хорошо назовите хоть что то что китайцы САМИ сделали хорошо? Мы знаем швейцарские часы ножи , финляндскую водку ( шутка), китайскую... продолжите
В смысле? Вы взялись доказывать несостоятельность Китая - доказывайте Пока получается неубедительно
Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.
Попробуйте поступить в Шанхайский институт иностранных языков или в Пекинский университет, на любую специальность . Или высочайшее знание языка и письма или вы обучаетесь в Украине . Что бы доступнее о известном https://www.youtube.com/watch?v=Yp5CMW12pCE
Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ? Зайдите в любой магазин во Львове по продаже телефонов и сравните цену и качество . Просто нехорошо говорить о ком то плохо не зная сути происходящего или происшедшего.
yama написав: Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.
Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое
Забыли самое главное их изобретение - бумажные деньги. А это, кстати, самое важное изобретение в истории ибо первая в истории абстракция, т.е. реализация того, что не очевидно и не наблюдаемо. Позже абстракции появились и в Европе, воплотившись в математику, астрономию, физику, географию.
Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.
Starikan написав: Не надо демагогии и ссылок на 20 лет, лучше следите за цифрами товарообмена с РФ за последние 5 лет.
Смотрю на цифры товарообмена с РФ за последние 3 года 2016- 9 млрд 2017 - 13 млрд 2018 - 15 млрд
Но это лишь внешний эффект, вызванный сложившейся конъюнктурой на мировых рынках сырья, физически товарооборот продолжает сокращаться.
https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-uk ... 06393.html Сокращается прежде всего процентное соотношение к полному экспорту и импорту Украины. Особенно это касается экспорта. И началось это не 20, а около 10 лет назад и, разумеется, усугубилось войной и соответствующими эмбарго с обеих сторон.
Уменьшение процентного соотношения не ухудшает и не может ухудшать ситуацию в промышленности. Ухудшение может быть только за счёт физического сокращения экспорта.
Сначала Вы написали о 5 годах. Теперь уже говорите о 10 годах. Но началось это всё же, как минимум, лет 25 назад. РФ практически сразу после развала Союза начала стремиться освободиться от зависимости от укр. предприятий. Начиналось это, естественно, с продукции оборонного назначения. Постепенно перечень расширялся.
Статья по Вашей ссылке несколько странная. Объяснить рост товарообмена с 9 млрд в 2016 до 15 млрд в 2018 "внешними эффектами" вряд ли удастся. Хотя, согласен, процесс разрыва ускоряется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.