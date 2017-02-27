Додано: Пон 26 сер, 2019 13:40

sergey_sryvkin написав: Китайці - тупі чурки. Так переконливо?.. Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..

Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия.Вольво уже китайская.Мотор-сич скорее тоже.В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как житьТем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?