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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1903190419051906>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 306
вище 25.65
50%
152
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
67
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:49

  freeze написав:...
Как говорил один из папередников - жить стало лучше, и безусловно веселее.

При том "папереднике" Вы, к счастью, не жили. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:03

  p_vovk74 написав:Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.


РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
National Science Foundation: Science and Engineering Indicators

1. США
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Великобритания
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль)

Вы ничего не перепутали?
термин "опиумные войны" Вам ни о чем не говорит?
За шо люблю Британию, как,в прочем,Штаты и Россию,- так это за имперские замашки.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 сер, 2019 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23

  serega_rubin написав:
  yama написав: Так ось ! Немає жодного відомого на весь світ китайського технологічного винаходу , пристрою, механізму . Тобто немає чогось технологічно чим би Китай був відомий на весь світ . Немає престижних відомих освітніх закладів.

Бумага, порох, компас, книгопечатание, воздушные змеи и многое другое :)

на том уровне и остались, кроме того многие пункты из этого списка были так давно что уже не доказуемо
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:36

  freeze написав:
  p_vovk74 написав:Но беда в том, что это изобретение было сделано 1100 лет назад. Порох, компас и прочее - примерно в ту же эпоху, плюс-минус полтыщи лет. С тех пор из Китая ничего эпохально толкового не пришло (опиум не считаем, не тот профиль). За последнюю 1000 лет в Китае либо полностью атрофировалась способность изобретать, либо это стало просто нерентабельно и остается нерентабельным и по сей день.


РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
National Science Foundation: Science and Engineering Indicators

1. США
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Великобритания



Китай вже переплюнув шТати по будівницту суперкомп'ютерів
див к-сть ядер (!!!)

https://www.top500.org/lists/2019/06/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:37

  freeze написав:РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
National Science Foundation: Science and Engineering Indicators

1. США
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Великобритания

Уровень - это очень хорошо, просто отлично! Но что именно уникального Китай дал миру за последние 500 лет? За 100? Ну, за 50? Ну хотя бы за 10? В том-то и дело, что ничего.
А сколько уникального изобретено в остальном мире за тот же период? Всё их конструктивное величие закатилось тысячу лет назад. Сейчас осталось только обезьянничанье и усовершенствование чужих изобретений. Тоже достойное занятие, но речь именно об уникальных изобретениях.
дарий написав:Вы ничего не перепутали?
термин "опиумные войны" Вам ни о чем не говорит?
За шо люблю Британию, как,в прочем,Штаты и Россию,- так это за имперские замашки.

Ладно, с опиумом я погорячился. Тем хуже для Китая. Вообще печальная картина.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:38

  холява написав:Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?
Зайдите в любой магазин во Львове по продаже телефонов и сравните цену и качество .
ну они копируют технологии , плюс все чипы и технологии не Китайские .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:40

Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия.
Вольво уже китайская.
Мотор-сич скорее тоже.
В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.

Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.

И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?

  sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..


Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить :)

Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:44

  yama написав:
  холява написав:Вы конечно не слышали о Сяо Ми , Мей зу, Хуа Вей , Леново ?
Зайдите в любой магазин во Львове по продаже телефонов и сравните цену и качество .
ну они копируют технологии , плюс все чипы и технологии не Китайские .


5G чья технология?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:45

  Вкладчик1234 написав:Китайцы успешно оккупируют мир, покупая активы и предприятия.
Вольво уже китайская.
Мотор-сич скорее тоже.
В Беларуси они тоже неплохо подружились с Батькой, имеют совместные предприятия. Люди имеют работу, местную "патриочтичную" электронику и т.п.

Электроника без редкоземельных металлов не сможет. А как раз Китай их у себя и придерживает.

И что вообще мир будет делать без китайских кроссовок например? Американцы пошьют? И какая будет и у них цена? Кто это купит?

  sergey_sryvkin написав:Китайці - тупі чурки. Так переконливо?..


Ну и как обычно: то ли дело Украина! Сидят украинцы, потомки богов, настоящие сверхлюди, и рассуждают какие все дураки, как у всех всё плохо, и поучают с печи как жить :)

Тем временем АТБ давно продаёт китайские чипсы (в цилиндрах, закос под принглс). Почему в Украине не нажарили?


Некогда гиперлуп строят :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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